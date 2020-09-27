Безводный мир: Северный Крым пересыхает с ужасающей скоростью

В Белогорском районе Крыма пересохла река которая питала крупное водохранилище на севере Крыма. Старожилы не помнят такой засухи на полуострове.

Во временно оккупированном Россией Крыму пересохла река, которая питала крупное водохранилище., сообщает издание «Крым.Реалии».

Уточняется, что пересохла река Танасу, которая находится в Белогорском районе полуострова и наполняла Белогорское водохранилище. При этом также обмелел и пресноводный пруд, который находился поблизости.

По словам местных жителей, река окончательно пересохла к концу сентября, хотя в середине месяца в ней еще было немного воды. А пруд в селе Кирпичное, который использовали в качестве водоема для скота и места для рыбалки, высох полностью первый раз за много лет.

«В этом месяце высохла не только река Танасу, но и наш пруд. Такого не помнят и старожилы. Колодцы тоже пустеют. Происходит что-то страшное и это пугает нас. С каждым днем мы все больше обеспокоены ситуацией с водой», – говорит местный житель оккупированного Крыма.

Карта Крыма с отметкой, где находиться Белогорское водохранилище. Фотография русла пересохшей реки Танасу. Фотография русла пересохшего Белогорского водохранилища. Пред 1 из 3 След

В данный момент Белогорское водохранилище также находится на грани высыхания.

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Кроме того, Кремль заботится о реке Днепр, воду которой так жаждет получит в оккупированный Россией Крым. И маховик пропаганды раскручен на полную.