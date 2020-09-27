«Слуга народа»: Пенсий нет, но вы держитесь

Глава комитета соцполитики, нардеп от «Слуги народа» Третьякова заявила, что денег на выплату пенсий в Украине до конца года может не хватить.

У Пенсионного фонда Украины могут возникнуть проблемы с выплатами пенсий до конца года из-за дефицита бюджета ведомства и задолженности по уплате ЕСВ, заявила глава комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты ветеранов Галина Третьякова, информирует телеканал «Суспільне».

«Бюджет Фонда остается дефицитным. В 2021 году расходы государственного бюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда составят 203,8 миллиарда гривен», – заявила Третьякова.

Следует отметить, что первоначально данная информация была размещена в новостной ленте на сайте Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты ветеранов. Однако позже новость была удалена с сайта.

По состоянию на 1 сентября 2020 задолженность по уплате единого социального взноса в Фонд составляет 20,5 млрд грн. Кроме того, Государственная казначейская служба предупредила, что не сможет в конце года предоставлять Пенсионному Фонду займы – Фонд и так ей должен.

«В связи с этим у Фонда могут возникнуть риски, связанные с выплатой пенсий», – говорится в сообщении комитета.

Третьякова добавила, что у государства до сих пор нет контроля за деятельностью, управлением и стратегией развития Пенсионного фонда.

Напомним, что ранее в «Слуге народа» заявили о неизбежном повышении пенсионного возраста. Солидарная система больше не справляется.

Так же Третьякова заявляла о праве пенсионеров на оккупированных территориях на две пенсии. Глава комитета по соцполитике считает выплаты украинским пенсионерам на оккупированных территориях еще одним…