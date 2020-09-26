Смерть рубля: деревянный усыхает медленно, но неотвратимо

В результате реакции мирового сообщества на отравление Навального и падения цен на нефть в России стремительно обвалился рубль.

Российская нацвалюта в ходе пятничных торгов на Московской бирже ускорила падение к доллару и евро, причем курс американской валюты впервые со 2 апреля пробил вверх рубеж в 78 рублей, а курс единой европейской валюты превысил 91 рубль впервые с 11 февраля 2016 года, передает российское агентство «Росбалт».

Так, по состоянию на 17:01 мск курс доллара расчетами «завтра» подскочил на 1,07 рубля до 78,2125 рубля. Курс евро к этому времени прибавил 93 копейки до 90,9775 рубля (ранее в ходе сессии достигал 91,01 рубля), свидетельствуют данные биржи.

Более того, эксперты прогнозируют, что в понедельник, с открытием торгов рубль еще больше «просядет» по отношение к доллару и евро в свзяи с последними заявлениями европейски и американских политиков из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Как отмечает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин, «текущий баланс факторов выступает не в пользу рубля».

«Поддержка со стороны налогового периода завершается. При этом, как и большинство валют развивающихся стран, рубль сдает позиции под натиском усиления доллара США. Индекс американской валюты DXY впервые с конца июля поднялся выше отметки 94 пункта. Доллар перешел в «наступление» после заседания ФРС, не оправдавшего в полной мере ожиданий инвесторов», – говорится в обзоре эксперта.

По его словам, «усиливает притоки в американскую валюту и все более реальная угроза новых карантинных ограничений в Европе из-за второй волны заболеваемости COVID-19». «В целом, вторая волна пандемии и соответствующих ограничений, пусть и не в формате полного локдауна, не обещает ничего хорошего группе рисковых активов», – предупреждает Бахтин.

Кроме того, констатирует аналитик, «сокращается поддержка рубля и со стороны долгового рынка». «Доля нерезидентов, инвестирующих в ОФЗ, снизилась до 29,4% – минимума за август и сентябрь. Это связано как с ослаблением спроса на риск emerging markets со стороны глобальных инвесторов из-за обострения «вирусных» проблем, так и с усилением напряженности геополитического фона», – поясняет эксперт.

Российская нацвалюта с начала нынешнего года существенно обесценилась к доллару и евро. Мощное давление на рубль оказали общая паника на финансовых рынках из-за стремительного распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и опасений по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также обвал цен на нефть. Кроме того финансовый рынок России отреагировал и на реакции мирового сообщества на отравление Навального.

Так, сильная девальвация российской нацвалюты произошла 7 марта на международном рынке Forex, после того как днем ранее развалилась сделка ОПЕК+, – страны альянса не смогли договориться ни о дополнительном сокращении нефтедобычи, ни о продлении сделки на более длительный период (с 1 апреля 2020 года).

После этого, 9 марта 2020 года, на финансовых и нефтяном рынках случился «черный понедельник», а 18 марта рынок охватила «черная среда» с очередным обрушением нефтяных котировок, – российская нацвалюта в ходе торгов на Московской бирже обновила (на тот момент) антирекорды к доллару и евро с февраля 2016 года, – 81 и 88 рублей соответственно.

Добавим, что реальный эффективный курс рубля (с учетом инфляции) за август 2020 года снизился на 5,2% к иностранным валютам относительно предыдущего месяца. При этом реальный курс рубля к доллару опустился за этот период на 4%, к евро – на 7%. За 8 месяцев с начала текущего года реальный эффективный курс рубля упал на 11,8%.

Официальный курс доллара США, установленный с 26 сентября (на выходные и понедельник, 28 сентября), понижен на 36 копеек до 76,8195 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла почти 32 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 89,6637 рубля.

Напомним также, что ранее страны ОПЕК+ согласовали условия сокращении добычи нефти в течение двух лет, но несмотря на это цены на нефть продолжают падать.

С начала августа прошлого года нефть необычайно быстро стала обновлять минимумы своего ценаобразования.

ЕС решительно осуждает отравление российского оппозиционера Алексея Навального и настаивает на необходимости привлечь виновных к ответственности, говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.