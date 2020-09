Саммит Украина-ЕС отложили на потом за плохое поведение?

Саммит Украина–ЕС перенесен на 6 октября, сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель в Twitter.

«В моем телефонном разговоре с президентом Зеленским договорились встретиться вместе с президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в Брюсселе, 6 октября для проведения 22-го саммита Украина–ЕС», – написал Мишель.

В июне заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что саммит Украина–ЕС «точно состоится». Мероприятие было запланировано на 1 октября.

