Саммит Украина-ЕС отложили на потом за плохое поведение?

Президент Украины Зеленский договорился с президентом Еврокомиссии фон дер Ляен о переносе саммит Украина-ЕС на 6 октября. Встреча состоится в Брюсселе.

Саммит Украина–ЕС перенесен на 6 октября, сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель в Twitter.

«В моем телефонном разговоре с президентом Зеленским договорились встретиться вместе с президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в Брюсселе, 6 октября для проведения 22-го саммита Украина–ЕС», – написал Мишель.

В июне заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что саммит Украина–ЕС «точно состоится». Мероприятие было запланировано на 1 октября.

In my call with President @ZelenskyyUa and I agreed to meet, together with President @vonderleyen , in Brussels on 6 October for the 22nd EU-Ukraine summit. Looking forward to our discussion on this important partnership shortly after the special #EUCO of 1 and 2 October. — Charles Michel (@eucopresident) September 26, 2020

22 сентября Зеленский сообщил, что на саммите планируют рассмотреть создание переговорной площадки для деоккупации Крыма.

Предыдущий саммит Украина–ЕС состоялся в июле 2019 года в Киеве. Евросоюз представляли тогдашние президенты Европейского совета Дональд Туск и Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, Украину – президент Зеленский.

Напомним, что глава дипломатии Евросюза Боррель по итогам визита в Украину прямо сказал президенту Зеленскому, что «Евросоюз – это не банкомат» для «слуг народа».

Ранее глава дипломатии ЕС заявил, что Евросоюз должен научиться говорить на языке силы. Европе надо развивать желание действовать, а не только говорить каждый день «мы обеспокоены».