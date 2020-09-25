На Харьковщине упал военный АН-26 с курсантами

Под Харьковом разбился военный самолет АН-26 с 28 людьми на борту, есть погибшие. На место происшествия выехали подразделения ГСЧС.

Возле Чугуева на Харьковщине упал военный самолет АН-26 Воздушных Сил ВСУ. На борту находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ и члены экипажа, сообщает на своей в Facebook командование Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что инцидент произошел около 20:45. Самолет упал на расстоянии около 2 км от военного аэродрома.

«Самолет разбился при заходе на посадку. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины. Есть погибшие и травмированные», – говорится в сообщении.

По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 24 человека, из них 5 членов экипажа.

Как сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, по предварительным данным, на борту было 28 человек. По состоянию на 22:00 подтверждена гибель 22 человек.

Фото с места авиакатастрофы. Фото с места авиакатастрофы. Фото с места авиакатастрофы. Фото с места авиакатастрофы. Фото с места авиакатастрофы. Фото с места авиакатастрофы. Пред 1 из 6 След

«Двух выживших в тяжелом состоянии отправили в больницу. Спасатели продолжают разбирать разбитый фюзеляж самолета и искать других погибших и пострадавших», – сообщил Геращенко.

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По информации МВД, в 22:00 пожар самолета ликвидирован.

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Как сообщил сам глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в своем Telegram-канале, он также выехал на место аварии, как только стало известно о трагедии.

«Всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь», – сообщил Кучер.

По предварительным данным озвученным Алексеем Кучером, пилот самолета «Ан-26» сообщал об отказе левого двигателя перед авиакатастрофой в Харьковской области. Председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер сообщил об этом на брифинге, передает «Радио Свобода».

«Было сообщение от пилота о том, что отказал левый мотор … Но в учениях специально отключают один из моторов, чтобы ориентироваться … Для опытного летчика это не критическая ситуация. Что произошло потом – также непонятно, будет устанавливать следствие», – заявил Кучер.

Он добавил, что на борту были курсанты третьего и четвертого курса. По его словам, те, кто выжил, выпрыгнули из самолета.

Отмечается, что в Чугуеве расположен военный аэродром и дислоцируется летная часть Минобороны.

Очевидцы публикуют видео с места происшествия, на котором виден пожар на месте падения борта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании правительственной комиссии для расследования всех обстоятельств и причин трагедии.

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Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, в состав комиссии войдут Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, глава ГСЧС Николай Чечеткин, глава Харьковской ОГА Алексей Кучер и другие должностные лица. Главой комиссии назначен вице-премьер-министр Олег Уруский.

Задача комиссии – скорейшее выяснение обстоятельств трагедии и предоставление всей необходимой помощи пострадавшим.

Позже стало известно, что один из курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба, который должен был лететь самолетом АН-26, упавшим в Харьковской области, не был допущен к полетам и остался на земле, сообщает на своей странице в Facebook Командование военно-воздушных сил со ссылкой на диспетчера аэродрома.

Таким образом, на борту было 27 человек, а не 28, как сообщалось ранее.

«По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 27 человек (одного курсанта не допустили к выполнению полета). Найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали, поиски трех человек продолжаются», – говорится в сообщении.

Эту информацию также подтвердили в командовании Воздушных сил ВСУ.

«Курсант Харченко Александр Владимирович в последний момент не был допущен к полету. Его на борту не было», – добавили в командовании.

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