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ЕС не собирается кормить зеленое правительство за красивые глаза

Жозеп Боррель.

Глава дипломатии Евросюза Боррель по итогам визита в Украину прямо сказал президенту Зеленскому, что «Евросоюз – это не банкомат» для «слуг народа».

Реформы в Украине должны продолжаться, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам визита в Киев, передает пресс-служба европейской дипломатии.

«Как я сказал президенту Владимира Зеленскому, Европейский Союз – это не благотворительная организация или банкомат: лучший способ для нас поддержать Украину – это помочь в реформировании страны. Но осуществить эти реформы могут только сами украинцы», – говорится в заявлении дипломата.

По его словам, стабильная, процветающая и демократическая Украина – лучший способ стабилизировать соседство с ЕС.

Боррель отметил, что Украина остается среди главных политических приоритетов повестки дня Евросоюза, а продолжение реформ критически важно для страны.

«Наша поддержка будет продолжаться, но она также связана со срочной необходимостью укрепления законности и борьбы против коррупции», – добавил он.

Боррель также заявил, что по оценкам наблюдателей, темп реформ сейчас замедлился, включая выполнение обязательств по Соглашению об ассоциации. Перестройка правительства в начале марта и отставка реформистских фигур стали тревожным сигналом относительно готовности противостоять частным интересам.

«При этом президент Зеленский продолжает оставаться источником надежды: граждане все еще ожидают от него реформы и обещанные изменения, ради которых он был избран», – резюмировал дипломат.

В середине сентября ключевые европейские государства предупредили украинские власти о финансовых рисках, которые могут возникнуть из-за проблем с отбором руководителя САП. Также говорилось об угрозе отмены безвиза.

В МВФ заявили, что, если Украина хочет продолжить получать кредиты, ей следует сохранить независимость антикоррупционных органов.

Боррель впервые посетил Украину с официальным визитом 22 сентября.

Глава дипломатии ЕС провел переговоры с руководством Центра противодействия коррупции и другими представителями гражданского общества. На встрече Боррелю передали список «пророссийских и проколомойских сил» в Верховной Раде.

Кроме того, в арбитражном споре между Европейским Союзом и Украиной 22 сентября стартовали онлайн-слушания о запрете экспорта леса, который, по мнению ЕС, нарушает требования Соглашения об ассоциации.

Как отмечает заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка, речь идет о запрете на экспорт леса-кругляка, введенного в апреле 2015 года, говорится в статье опубликованной агентством «ЛIГАБiзнесIнформ».

«ЕС считает, что этот запрет противоречит статье 35 Соглашения об ассоциации, которая предусматривает запрет количественных ограничений экспорта в торговле между сторонами. Это очень узкоторговое понимание этого запрета, основанное на возможно наиболее радикальной части неолиберальной идеологии: свободы доступа к ресурсам», – пишет заместитель министра.

«По сути, стремление ЕС обращать внимание только и исключительно на статью 35 Соглашения об ассоциации – это квинтэссенция экономического империализма и сырьевой колонизации Украины», – добавил он.

По словам Тараса Качки, восприятие ситуации осложнилось из-за того, что и украинские чиновники воспринимали эту проблему сугубо через призму торговли. Более того, украинские политики неоднократно обещали руководству ЕС отменить мораторий и не сдержали данного обещания.

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В июне 2019 года ЕС официально обратился к Украине с требованием сформировать панель арбитров для формального правового рассмотрения спора в соответствии со статьей 306 Соглашения об ассоциации. После формирования состава панели, ЕС и Украина подали свои письменные представления с изложением своей позиции.

«Это второй случай в истории, когда ЕС использует двусторонние соглашения по урегулированию споров. За несколько месяцев перед инициированием спора с Украиной, Еврокомиссия начала спор с Кореей о несоблюдении в этой стране минимальных трудовых прав, как того требует раздел о торговле и устойчивом развитии», – отмечает заместитель министра.

Тарас Качка акцентирует на том, что важным является все Соглашение об ассоциации, а не отдельные его части. Во время арбитража Украина отмечала, что обязанность сотрудничать в области защиты лесов важнее, чем свобода экспорта.

Еще один аргумент Украины в споре с ЕС – реформа рынка леса. Качка добавил, что, начиная с сентября 2019 года, Минэкономики, Государственное агентство лесных ресурсов и ProZorro. Продажи достигли значительного прогресса в переводе рынке леса на открытые аукционы.

Окончательное решение арбитражной группы направят сторонам и Комиссии по вопросам торговли. Оно должно быть выполнено стороной-ответчиком в течение срока, который определят по соглашению сторон или с участием арбитражной группы.

Если ответчик не выполнит условия, другая сторона сможет остановить свои обязательства, вытекающие из любого положения главы о внешней свободной торговле, сообщает «thePage».

По словам Качки, отчет арбитражной группы по делу будет обнародован в течение месяца.

Сам арбитраж может стоить Украине до 1 млн евро. На его организацию уже потрачено несколько сотен тысяч евро.

По данным британской неправительственной организации Earthsig, из Украины в страны ЕС импортируется больше незаконной древесины, чем из любой другой страны мира, и более, чем из стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии вместе взятых. Согласно выводам Earthsight, за четыре года действия моратория на вырубку леса его экспорт в страны ЕС вырос на 75%.

В ЕС действует Регламент, которым устанавливаются критерии экспорта древесины – EUTR. Он прямо запрещает импорт деревьев, незаконно полученных в стране происхождения, и требует от импортеров проведения юридических проверок для минимизации риска попадания незаконной древесины на внутренний рынок Евросоюза.

Напомним, что ЕС решительно осуждает отравление российского оппозиционера Алексея Навального и настаивает на необходимости привлечь виновных к ответственности, говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.

Ранее глава дипломатии ЕС заявил, что Евросоюз должен научиться говорить на языке силы. Европе надо развивать желание действовать, а не только говорить каждый день «мы обеспокоены».

Источник Пресс-служба Дипломатической службы Евросоюза «ЛIГАБiзнесIнформ thePage

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