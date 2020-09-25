Полуостров сокровищ: в Крыму бесследно распилили еще 120 бюджетных миллиардов

В Крыму засуха. Без поставок пресной воды по Северо-Крымскому каналу полуостров стремительно теряет репутацию «цветущей здравницы».

Счетная палата России заявила, по результатам своей проверки, что выделенные на Крым 120 млрд рублей растворились без результата.

Эффективность госпрограммы развития Крыма, на которую государство заложило в прошлом году 127 миллиардов рублей, оказалась настолько низкой, что «не подлежит оценке», говорится в заключении Счетной палаты по итогам проверки расходования средств федерального бюджета-2019.

Потратив 72% денег, чиновники провалили 75% плановых показателей, а по каждому пятому фактические результаты вообще не были представлены.

Из запланированных на год объектов введено меньше половины (47,6%), а по отдельным проектам зафиксировано отставания в разы и в десятки раз, выяснили аудиторы.

В частности, из 95,44 км анонсированных систем водоснабжения фактически заработали только 1,56 км. В детсадах и школах планировалось создать 16 тысяч новых мест, но по факту появилось только 7 тысяч.

В рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя из 24 целевых показателей плановые значения достигнуты только по двум. Это «пропускная способность каналов связи», обеспечивающих подключение Крыма к общероссийским сетям, и «доля одновременного охвата радиоконтролем космических аппаратов на геостационарной орбите, в том числе иностранных космических аппаратов».

«С учетом того, что доля показателей, по которым не представлены фактические значения, составляет 22% (превышает 10%), указанная госпрограмма, по мнению Счетной палаты, не подлежит оценке эффективности за 2019 год», – говорится в отчете Счетной палаты.

«Вместе с тем уровень выполнения всех показателей (индикаторов) госпрограммы и входящих в ее состав подпрограмм и ФЦП составляет 25% (низкий уровень), уровень выполнения контрольных событий по детальным планам-графикам – 35,7% (низкий уровень)», – отмечают в этом сообщении.

ФЦП развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру полуострова. Программа должна была действовать до 2022 года и предполагала финансирование на сумму почти триллион рублей.

В июле вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что Крым и Севастополь дополнительно получат 300 млрд рублей по ФЦП, а сама программа будет продлена до 2024 года.

В проект бюджета на 2021-23 г Минфин заложил резкое сокращение расходов на Крым: «под нож» пустят 20% заложенных в бюджете денег – рекордную долю среди всех госпрограмм.

В 2021 году финансирование программы сократится на 8,46 млрд рублей, до 76,12 млрд; в 2022-м – на 9,14 млрд, до 82,26 млрд.

Масштабные инвестиции в Крым власти решили отложить до 2023 года, когда объем программы вырастет до 150 млрд рублей.

Напомним, как выяснила проверка, в 2019 в оккупированном Крыму не ввели в эксплуатацию несколько десятков километров новых и реконструируемых систем водоснабжения.