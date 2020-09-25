Россию пригласят на платформу по деоккупации Крыма

МИД Украины пригласит Россию принять участие в платформе по деоккупации Крыма. Надежд, что власти России согласится, немного.

Министерство иностранных дел Украины пригласит Россию на платформу по деоккупации Крыма, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на заместителя главы МИД Эмине Джапарову.

«Мы пригласим Россию принять участие в этой платформе. Конечно, мы понимаем, видя их страусиную позицию все шесть лет, как они выкручивают ситуацию, абсолютно цинично ведут себя по отношению к Украине и международному праву, поэтому надежд, что Россия примет участие в этой платформе, немного» , – заявила Джапарова.

Заместитель министра отметила, что если одной из задач этой платформы является отслеживание того, что происходит в Крыму, то в МИД Украины понимают, что «речь идет о преступлениях, которые Россия совершает в Крыму».

«Мы убеждены, что то, что произошло в 2014 году в Крыму и на Донбассе – это нарушение того миропорядка, который возник после Второй мировой войны. Не только Украина заинтересована в восстановлении справедливости. Это тест для западных стран», – добавила Джапарова.

Напомним, что Деркач атакует последний прозападный оплот государственных институтов – МИД Украины. Как заявил Богдан, – власти избавляются от прозападного курса.

Ка известно Россия оккупировала Крым весной 2014 года, после того, как в регионе прошел незаконный референдум о «самоопределении». Согласно официальным данным, за вхождение полуострова в состав России проголосовали 96,77% избирателей, в Севастополе – 95,6%. Впоследствии Совет по правам человека при российском президенте признал, что явка и результаты референдума в Крыму были сильно завышены.

Позже президент РФ Владимир Путин признал, что в Крыму действовали российские военные, которые, по его словам, «обеспечивали условия для свободного волеизъявления крымчан».

Из-за захвата Крыма относительно РФ действуют несколько пакетов санкций Евросоюза и США.

Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». А 12 июля Путин заявил, что отношения Украины и России испортил не Крым.