Новости

Скандального нардепа Юрченко отпустили под залог

Александр Юрченко.

За подозреваемого в причастности к коррупционным схемам нардепа от «Слуги народа» Юрченко внесли залог. Средства были внесены 24 сентября.

За исключенного из «Слуги народа» народного депутата Александра Юрченко внесли залог в 3 млн гривен, сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис, пишет «Украинская Правда».

По ее словам, залог внесли в полном объеме. Она добавила, что средства внесли 24 сентября. ВАКС уже получил справку о поступлении средств.

Напомним, что Юрченко подозревают в получении неправомерной выгоды в крупном размере, а также в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 368, ч.4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины).

По данным следствия, Юрченко завуалированно требовал передать через посредника 13 тыс. долларов за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем 200 тыс. долларов для подкупа нардепов-членов комитета.

Прокуроры САП и детективы НАБУ после вручения подозрения допросили нардепа Юрченко и вручили ему ходатайство об избрании меры пресечения.

Пресс-служба САП сообщает, что антикоррупционные органы будут просить суд взять Александра Юрченко под стражу с возможностью внесения залога в размере 6,5 млн грн.

14 августа стало известно, что Александр Юрченко решил добровольно выйти из фракции «Слуга народа» на время расследования дела о якобы взяточничестве со стороны его помощника.

15 сентября Ирина Венедиктова пришла в парламент и заявила, что прежде чем подписать подозрение, она должна знать время, место, способ обсуждения неправомерной выгоды.

Читайте также  Порошенко назвал дату проведения Объединительного собора украинской православной церкви

«Единственными фактическими обстоятельствами, которые можно назвать доказанными, является факт обсуждения внесения изменений в законодательство, принятие подготовленных предложений изменений, обещание нардепа передать их на обработку юристу», – заявила Венедиктова.

Она заявила, что без установления факта использования служебного положения и факта получения взятки сообщить о совершении преступления невозможно.

В НАБУ обратились с просьбой к Венедиктовой подписать подозрение, отметив, что проводили спецоперацию с детективом под прикрытием, в ходе которой выяснилась вероятная причастность нардепа к коррупции.

15 сентября ВАКС арестовал помощника Юрченко с альтернативой залога в 1,5 млн гривен. Он внес залог и вышел из СИЗО уже на следующий день.

17 сентября Венедиктова подписала подозрение и ходатайство об аресте Юрченко. В Раде официально объявили об исключении его из фракции «Слуга народа».

В Офисе президента сообщили, что народный депутат «Слуги народа» Александр Юрченко, подозреваемый в причастности к вымогательству взятки, «потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады».

21 сентября ВАКС избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 3 млн гривен. Сторона обвинения ходатайствовала о мере пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в более чем 6 млн гривен. По мнению прокуроров, именно такой залог мог бы предотвратить попытки Юрченко влиять на свидетелей или прятаться от суда и следствия.

Источник Украинская Правда

Тоже интересно
Новости

НБУ: Кручу, верчу, запутать хочу, наш дефицит не дефицит

Новости

В Коломые массовое отравление заводских рабочих в столовой

Новости

В России распилят мегабюджет на наноракете

Новости

Рост цен на электричество не собирается останавливаться

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

НБУ: Кручу, верчу, запутать хочу, наш дефицит не дефицит

В Коломые массовое отравление заводских рабочих в столовой

В России распилят мегабюджет на наноракете

1 из 2 065