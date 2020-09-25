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В Коломые массовое отравление заводских рабочих в столовой

Лечение при отравлении.

В Коломые в заводской столовой отравились 100 работников предприятия. 44 человека были госпитализированы, еще 57 – лечатся амбулаторно.

В городе Коломыя Ивано-Франковской области на местном заводе, который занимается изготовлением комплектующих для брендовых немецких автомобилей, массово отравились работники, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас в больницах области с диагнозом пищевое отравление находятся 44 человека, еще 57 – лечатся амбулаторно.

«24 сентября в ГСЧС поступила информация, что в лечебные учреждения с предварительным диагнозом – острая кишечная инфекция обратился 101 человек, из которых 44 человека госпитализированы и 57 человек находятся на амбулаторном лечении, которые употребляли пищу в столовой ООО «Леони» города Коломыя», – говорится в сообщении.

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Проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

Местное издание «Коломия Сьогодні» отмечает, что работники, вероятно, могли отравиться сосисками.

В январе в Ивано-Франковске с диагнозом пищевая токсикоинфекция были госпитализированы семь студентов местного медицинского университета.

В сентябре прошлого года в Киеве семерых студентов госпитализировали с пищевым отравлением после употребления шаурмы.

Напомним, что российский оппозиционный политик Навальный ответил на упреки Путина об отравлении, протороллив нацлидера России, мол «сварил «Новичок», отхлебнул и впал в кому».

Источник Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Коломия Сьогодні

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