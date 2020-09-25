Коронавирус в Украине: снова более 3,5 тысячи больных

За сутки в Украине более 3,5 тысячи больных коронавирусом COVID-19 и 70 смертей. В то же время, за прошедшие сутки выздоровели – 1,6 человек.

За прошедшие сутки, 24 сентября, в Украине обнаружили 3565 случаев заболевания коронавирусом, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране – 191 671, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

В течение суток, 24 сентября, зафиксировано 3565 случаев заболевания, из них 70 – летальных. Выздоровели – 1675 человек.

Всего в Украине зарегистрировано 3827 смертей от COVID-19. Выздоровели – 85133 пациента.

Сейчас больные 102711 человек с подозрением на COVID-19 – 256 970 человек.

Напомним, что за предшествующие сутки в Украине выявили более 3,3 тысяч новых больных коронавирусом. Кроме того, – новое рекордное количество выздоровевших.

Ранее в Украине опять зафиксировали почти 3,5 тысячи больных коронавирусом и 63 смерти за сутки. Более 1,7 тысяч выздоровели от коронавирусной болезни.

Сутками ранее в Украине подтвердили еще 2 884 случая коронавируса, умерли – 59 больных. За сутки выздоровело рекордное количество пациентов с начала пандемии.

Ранее, в воскресенье коронавирус подтвердился у 2 675 украинцев, умерли 26 больных. В Украине введено новое зонирование из-за эпидемии.

В течение трех дней в стране каждый день регистрировали более 3200 новых случаев.

Ранее, в минувшую пятницу в Украине выявили 3 тысячи 228 новых случаев заражения коронавирусом, 68 – умерли, при этом 1 573 человек выздоровели.