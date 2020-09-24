НБУ: Кручу, верчу, запутать хочу, наш дефицит не дефицит

Национальный банк Украины ожидает фактический дефицит бюджета в 2020 году на уровне 6-6,5% ВВП вместо заложенных в прогнозе 7,5%. Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб рассказал в своем интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Дефицит бюджета в этом году у нас заложен на уровне в 7,5% ВВП. Это абсолютно правильно с точки зрения контрцикличности», – заявил Сологуб.

«Но, судя по всему, фактический дефицит будет ниже … Мы оцениваем, что дефицит бюджета будет в районе 6-6,5% ВВП», – отметил он.

По словам Дмитрия Сологуба, бюджетный дефицит снизился ниже прогнозного из-за сильного недофинансирования имеющихся расходов.

«Наверстать их в последние месяцы не просто с учетом возможностей финансирования», – уточнил он.

По подсчетам ЕБРР, падение экономического уровня в Украине не является критическим и достигает 4,5%.

Официальную статистику и прогнозы Европейский банк планирует обнародовать в начале октября, когда будет собрание акционеров, сообщила заместитель директора ЕБРР в Украине Ирина Новикова на львовском Деловом форуме, передает агентство «Укринформ».

«Если посмотреть на карту мира, где произошли изменения в экономике от пандемии, то ситуация в развивающихся странах ничем не хуже, чем в развитых, таких как Англия или Германия», – сказала Новикова.

«Пока что, по нашим подсчетам, падение экономики в Украине составляет около 4,5%, к концу года может вырасти до 5,5%. Но наши прогнозы – оптимистичные», – отмечает она.

ЕБРР рассчитывает, что в будущем году экономика Украины не только начнет восстанавливаться, но и проявит тенденции разыития.

«Мы считаем, что в следующем году экономика в государстве будет восстанавливаться, так как для этого есть все факторы развития», – подчеркивает Новикова.

Также представитель ЕБРР сообщила, что уже через неделю состоится собрание акционеров, где будут присутствовать и представители Украины, и официально обнародуют данные по экономическим показателям.

Напомним, ранее сообщалось, что дефицит государственного бюджета на 2021 год уменьшится до 6% по сравнению с 7,5% на текущий год.