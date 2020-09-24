В России распилят мегабюджет на наноракете

Ракета для акции «Запусти Путина, Медведева и Рогозина на ракете в небо».

В России похоже придумали новую схему распила бюджетных средств. Госкорпорация «Ростеха» приступила к разработке наноракеты за 1,5 млрд рублей.

Академия «Ростеха» и компания «Спецхимия» (входит в госкорпорацию) занимаются разработкой линейки малых ракет-носителей для метеорологов, научных предприятий и операторов спутников, сообщает пресс-служба фонда «Росконгресс» в среду, сообщает российский агентство «Интерфакс».

«В академии «Ростеха» разрабатывают линейку малых коммерческих ракет: первую жидкостную микроракету, метеорологическую ракету, наноракету для спутников и сверхлегкую ракету для «Роскосмоса», – говорится в сообщении.

«Проект представлен на крауд-платформе форума «Сильные идеи для нового времени», который проводят Агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс», – уточняют в сообщении.

По заявленному в России техзаданию ракета будет предназначаться для метеорологов, ученных-исследователей, а так же разработчиков спутников. Данное техзадание напоминает обоснование для распила бюджетных средств в космической отрасли.

«Ракеты предназначены для метеорологов, научных и технологических компаний, которым нужно проводить эксперименты, а также для операторов и изготовителей спутников, которым долго приходится ждать пусков из-за недозагрузки ракет», – говорится в сообщении.

Там пояснили, что специалисты разрабатывают жидкостную микроракету для образовательных организаций, чей запуск на пять километров запланирован на текущий год. В перспективе рабочую высоту ее полета планируется увеличить до 25 километров.

Также в «Ростехе», сообщили, что «занимаются созданием метеорологической ракеты, которая сможет выводить полезную нагрузку массой 15 кг на высоту 130 километров». Планируется, что ракета будет готова в конце 2021 года.

«Наноракету будут строить дольше – около 5 лет. Это сверхлегкая ракета-носитель, она может выводить полезную нагрузку 10 кг на низкую околоземную орбиту четыре раза в год», – говорится в сообщении.

Однако это вызывает некоторые сомнения, как и в случае строительства космодрома «Восточный», который превратился в печально знаменитый долгострой путинской России.

«С помощью этой разработки авторы собираются покрыть постоянно растущий и потенциально огромный спрос на наноспутники (массой 1-10 кг) на низкой околоземной орбите. Строительство наноракеты обойдется в 1,5 млрд рублей (около 20 млн долларов)», – говорится в сообщении.

Кроме того, разработчики будут участвовать в конкурсе на разработку сверхлегкой ракеты, которую проводит ассоциация «AeroNet». На ее разработку планируется потратить пять лет и 4,4 млрд рублей (более 57 млн долларов).

«Потенциальным заказчиком ракеты может стать «Роскосмос». В планах – создать ракету, которая сможет выводить 250 кг полезной нагрузки на орбиту высотой 500 километров», – сообщили в пресс-службе.

Напомним, что российский президент метал громы и молнии в коррупционеров и воров, благополучно пролетают мимо. Коррупция надежно вшита в систему самодержавной власти в России.

Как известно космическая отрасль России стремительно сокращается. Ранее на самарском ракетостроительном заводе «Прогресс» объявляли об увольнение свыше 800 сотрудников, каждого из них уведомили о грядущей потере работы к началу мая. Завод остановил ряд своих производств.

Ранее в России планировали создать спутниковую систему слежения «Государево око». Система должна будет мониторить динамику любых процессов на Земле.

«Роскосмос» предложил создать систему спутников зондирования Земли под названием «Государево око». Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сам сообщал об этом журналистам.