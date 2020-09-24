Правительство Шмыгаля прохохотало два транша МВФ

В НБУ заявили, что Украина, из-за проводимой властями политики, потеряла шанс получить два кредитных транша от МВФ в 2020 году.

Председатель Национального банка Дмитрий Сологуб заявил, что Украина потеряла шанс получить два транша от Международного валютного фонда по программе stand by до конца 2020 года. Он заявил об этом в интервью «Интерфакс-Украина».

«То, на что сейчас мы можем ориентироваться и пытаться сделать – это до конца года получить транш МВФ. Скорее всего, как и в 2018 году, он будет привязан к принятию бюджета. То есть мы уже говорим, условно, о ноябре» – сказал Сологуб.

По его словам, задержка с международным финансированием связана с заменой в начале июля главы НБУ Якова Смолия, который подал в отставку из-за политического давления. Сейчас Нацбанк возглавляет Кирилл Шевченко.

«Нацбанк фактически вернулся в ситуацию 2015 года, в которой он уже был, когда кредит доверия от МВФ нужно покупать практически с нуля. И, как показывает практика, на это уходит примерно 6-9 месяцев. И причем во время этих 6-9 месяцев должен быть clean track record, т.е. безупречная деятельность», – считает Сологуб.

Он также сообщил, что Нацбанк предлагал правительству формировать проект госбюджета-2021 на более консервативном прогнозе, чем, в частности, инфляция 7,3% и среднегодовой курс 29,1 грн/$1. Заместитель главы НБУ добавил, что заложенный Кабмином дефицит госбюджета 6% ВВП противоречит принципу контрцикличности, заложенному в программе с Фондом, и есть сомнения относительно возможности его финансирования.

Глава Нацбанка также напомнил, что другие программы международной помощи Украине привязаны к программе МВФ.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин направил письмо в МВФ с обращением о начале работы миссии фонда в онлайне.

В свою очередь, послы G7 выступили с заявлением по ситуации вокруг избрания нового руководителя САП. В G7 обеспокоены сложившейся ситуацией м предупреждают о последствиях.

Миссия Международного валютного фонда может посетить Украину осенью.

В то же время, в Национальном банке Украины заявили, что ожидают новый транш от Международного валютного фонда.

Отметим, что Международный валютный фонд требует гарантий независимости Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупционного суда.