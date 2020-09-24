Венедиктова уволила своего заместителя с наградой от Януковича

Генпрокурор Венедиктова сократила одну из должностей своих заместителей. В результате, – уволен Любович, который был награжден экс-президентом Януковичем.

Заместитель генерального прокурора Ирины Венедиктовой Андрей Любович сообщил, что его должность сократили. Любович сам рассказал об этом в комментарии изданию «Украинская Правда».

«Подтверждаю, моя должность сокращена», – заявил Любович.

Любович не уволен из правоохранительных органов.

В конце марта 2020 стало известно, что Венедиктова назначила своим заместителем экс-прокурора Донецкой области Андрея Любовича.

По информации «Украинской Правды», в последнее время он «наработал» на конфликт с Венедиктовой.

В частности, Любович согласовал подозрения судьям Окружного админсуда по делу о захвате власти и создание преступной организации.

Впоследствии стало известно, что руководство Офиса генпрокурора, вероятно, пыталось сорвать операцию НАБУ относительно суда.

Затем Венедиктова лишила Любовича влияния на дело ОАСК. Он стал третьим заместителем генпрокурора, которого перестали звать на совещания. Первым изгнанником был экс-глава САП Назар Холодницкий, вторым – Гюндуз Мамедов.

Любович курировал направление расследований ГБР, дела Майдана, нарушения прав граждан со стороны правоохранителей, преступлений военных. Он считался креатурой олигарха Игоря Коломойского.

Согласно декларации, в 2016 году Любович владел квартирой в Днепре площадью почти 190 м.кв. и 48 тысячами гривен наличкой. У его жены были задекларированы почти $50 тысяч.

В 2016 году он заработал больше 250 тысяч гривен на основном месте работы и 373,5 тысячи – от предпринимательской деятельности. Его жена в то время заработала почти 950 тысяч.

Напомним, что два заместителя Генпрокурора Украины Венедиктовой имеют награды от беглого экс-президеннта Виктора Януковича, а третий – боролся против Майдана.