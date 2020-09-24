НБУ продаст старые монеты на аукционе

.Монеты которые НАБУ выставляет на аукцион.

НБУ выставил на аукцион 40 тонн выведенных из эксплуатации монет. Стартовая цена аукционного лота составляет 135,47 тысяч гривен.

Департамент закупок и продаж Национального банка Украины выставил на аукцион лом выведенных из эксплуатации монет, сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно сообщению, на продажу выставлен лом монет, выведенных из эксплуатации, номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 коп. и 1 гривна общим весом 40 185,069 кг.

Стартовая цена лота составляет 135,47 тыс. гривен.

Аукцион запланирован на 9 октября 2020 года.

С 1 октября 2020 года НБУ выводит из обращения монеты номиналом 25 коп и все банкноты гривны старых образцов, введенные в обращение до 2003 года.

С 1 октября 2019 года НБУ вывел из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. До 30 сентября 2020-го их можно обменять во всех отделениях украинских банков.

До 30 сентября 2022 года монеты будут обменивать только в отделениях уполномоченных банков (ПриватБанк, Ощадбанк и Райффайзен Банк Аваль) и в НБУ. С октября 2022-го монеты этих номиналов не будут принимать к обмену.

Напомним, что международные резервы Украины в августе превысили $29 млрд. Предложение валюты превышало спрос, и НБУ мог пополнять международные резервы.

Верховная Рада освободила от обязанностей члена Совета НБУ Веру Рычаковскую и назначила на ее место экс-регионала и соратника Януковича Василия Горбаля.