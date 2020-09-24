Протесты в Украине: на предприятии Ахметова и Коломойского бастуют шахтеры

«Кривбассжелезрудком» остановил работу и зовет шахтеров на переговоры. Но часть горняков продолжают оставаться в шахтах в знак протеста.

Часть работников ПАО «Кривбассжелезрудком» все еще остается под землей – в связи с тем, что попытки достичь компромисса путем переговоров были отвергнуты, предприятие начало подготовку к длительному простою, и готово продолжить переговоры с протестующими исключительно тогда, когда все они поднимутся на поверхность, сообщает пресс-служба предприятия.

«С самого начала акции протеста, объявленной некоторыми из работников шахт «Родина», «Октябрьская», «Гвардейская» и «Терновская», руководство ПАО «Кривбассжелезрудком» принимало все возможные меры для разрешения ситуации, несмотря на то, что требования шахтеров были заведомо невыполнимыми, – говорится в сообщении.

«С целью снятия напряженности и недопущения нарушений трудовых прав коллектива предприятия администрация ПАО «Кривбассжелезрудком» проводила неоднократные переговоры с представителями бастующих, предлагала различные варианты повышения заработной платы, подготовила и даже подписала Меморандум о взаимопонимании и выполнении встречных требований между администрацией и работниками ПАО «Кривбассжелезрудком», направленных на устранение причин и последствий, которые могут возникнуть в связи с пребыванием шахтеров под землей после окончания рабочей смены», – уточняют в сообщении.

Отмечается, что администрация предприятия с 1 сентября повысила размеры тарифных ставок и окладов на 10-25% в зависимости от профессий.

Приказом от 11.09.2020 был также дополнен список профессий работников, которым повышаются тарифные ставки и должностные оклады на 25%.

Также дополнительно предложили повышение размеров тарифных ставок и окладов всем работникам предприятия на 10% с 01.10.2020.

«Несмотря на все принятые руководством предприятия меры, часть работников ПАО «Кривбассжелезрудком» все еще остается под землей. Администрация комбината инициировала переговоры с работниками, которые остаются в шахтах, но они отказываются подняться на поверхность для проведения переговоров.

Правления комбината обращалось ко всем компетентным государственным регулирующим органам и профсоюзов с просьбой посодействовать тому, чтобы вывести людей на поверхность, но и это не привело к каким-либо результатам», – заявили в компании.

В связи с тем, что «в течение трех недель со стороны трудового коллектива с участием профсоюзов так и не совершенные действия по решению трудового спора в соответствии с нормами действующего законодательства», а, по словам предприятия, все попытки администрации достичь компромисса путем переговоров были отвергнуты, производственные мощности предприятия «остаются незаконно блокированными».

Правление предприятия обратилось с заявлением в правохранительные органы с просьбой «принудительно прекратить нарушение законодательства, блокирующие производственный процесс и имущество предприятия, а также дать правовую оценку действиям лиц, проводящих противоправную деятельность по отношению к предприятию или подстрекающих к противоправной деятельности».

Также, для минимизации убытков, сохранения производственного оборудования и предупреждения негативного воздействия на окружающую среду, предприятие начинает мероприятия по подготовке к длительному простою.

«Сообщаем работников предприятия и профсоюзы о сокращении штата в связи с вынужденной остановкой производства. Соответствующие приказы ПАО «Кривбассжелезрудком» будут доведены до работников и профсоюзов в установленном порядке», – говорится в заявлении.

«Администрация комбината предупреждает, что в нынешних условиях оставаться в шахтах опасно для жизни и здоровья.

Дальнейшее пребывание под землей несет потенциальную угрозу для здоровья и жизни шахтеров, в результате чего администрация ПАО «Кривбассжелезрудком» вынуждена объявить о начале процедуры остановки всех структурных подразделений предприятия и вывода всех коллективов в простой», – подчеркнул правления предприятия.

Отмечается, что администрация ПАО «Кривбассжелезрудком» не отказывается от дальнейших переговоров с протестующими, но исключительно тогда, когда все они поднимутся на поверхность.

«В этом случае руководство предприятия готово обсуждать требования шахтеров и искать компромисс там, где это будет возможным», – сообщила пресс-служба компании.

8 сентября 393 горняка шахты «Батькивщина», «Гвардейская», «Терновская» и «Октябрьская» остались под землей и требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда.

На четырнадцатый день подземного протеста горняков в Кривом Роге под землей оставались 184 рабочих четырех шахт – «Октябрьская», «Родина», «Терновская», «Гвардейская» ОАО «Криворожский железорудный комбинат».

Публичное акционерное общество «Криворожский железорудный комбинат» – крупнейшее частное предприятие Украины по добыче железной руды подземным способом. Шахты «Родина», «Октябрьская», «Гвардейская», «Терновская» – основные структурные подразделения, входящие в состав комбината.

Комбинат находится в управлении группы «Приват» Игоря Коломойского и компании «Метинвест» Рината Ахметова.

Напомним, как стало известно от источников в сфере бизнеса, олигарх Ахметов «подкармливает» Офис президента и «Слугу народа», и не критикует премьера Шмыгаля.