МИД Украины отказался признать Лукашенко президентом Беларуси

Украина отказалась признать инаугурацию Лукашенко. Такое решение принято из-за нарушений во время избирательной кампании и дальнейших событий в Беларуси.

Министерство иностранных дел Украины после дополнительных совещаний и консультаций сформировало позицию в оценке инаугурации и политического статуса Александра Лукашенко, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

По его словам, Украина не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси несмотря на проведение 23 сентября в Минске так называемой инаугурации. Такое решение принято из-за нарушений во время избирательной кампании и дальнейших событий в Беларуси.

«Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя «инаугурация» Александра Лукашенко не означает его признания легитимным главой белорусского государства», – сообщил министр.

Україна ніколи жодним чином не втручалася у внутрішні справи Білорусі і завжди підтримуватиме білоруський народ. З огляду на хід виборчої кампанії у Білорусі та подальші події, сьогоднішня «інавгурація» О. Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 23, 2020

Европарламент тоже отказался признать Лукашенко президентом Беларуси и поддержал призывы оппозиции провести новые выборы с участием международных наблюдателей.

В свою очередь, Соединенные Штаты и Великобритания тоже отказались признавать легитимность Александра Лукашенко как президента Беларуси.

Комитет Сената США по международным отношениям прокомментировал «инаугурацию» Александра Лукашенко на своей странице в Twitter, о которой постфактум сообщили белорусские государственные СМИ.

«Тот факт, что «инаугурация» Лукашенко была проведена тайно, является еще одним доказательством того, что он потерял всякую легитимность в качестве лидера. Он не является президентом Беларуси и должен уйти в отставку», – говорится в заявлении сенатского комитета.

The fact that Lukashenka’s “inauguration” had to be held in secret only further proves he has lost all legitimacy as a leader. He is not the president of #Belarus and he must step down. — U.S. Senate Foreign Relations Committee (@SenateForeign) September 23, 2020

В комментарии «Голосу Америки» представители Госдепартамента напомнили, что еще 10 августа госсекретарь Майк Помпео заявил, что США «глубоко обеспокоены проведением президентских выборов в Беларуси 9 августа, которые не были ни свободными, ни справедливыми … Объявленные властью результаты были сфальсифицированы. США не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером Беларуси».

В Госдепартаменте призвали официальный Минск к национальному диалогу и предоставлению гражданам Беларуси права выбирать своих лидеров на свободных и справедливых выборах. В дипломатическом ведомстве США также очередной раз призвали власти Беларуси освободить незаконно задержанных граждан и прекратить репрессии против мирных протестующих.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что тайная инаугурация Лукашенко еще больше подорвала его репутацию.

«Тайная инаугурация Лукашенко сегодня в Минске еще больше подрывает его репутацию. Его сфальсифицированные выборы были обманом белорусского народа», – написал Рааб в Twitter.

Lukashenko’s secret inauguration in Minsk today brings him further into disrepute. His rigged election was a fraud on the Belarusian people. — Dominic Raab (@DominicRaab) September 23, 2020

Европейские законодатели также осудили «гибридное вмешательство» России в белорусскую политику и выразили безоговорочную поддержку белорусского народа в его борьбе за демократию.

«За» проголосовали 574 евродепутата, «против» – 37, 82 – воздержались, передает «ВВС».

Таким образом европейские законодатели поддержали позицию глав МИД стран ЕС, которые определили политику блока в отношении официального Минска и решили ввести санкции. Европарламентарии рекомендуют внести в санкционные списки и самого Лукашенко, как это сделали уже Латвия, Литва и Эстония.

Резолюция призывает ЕС не признавать Лукашенко президентом Беларуси после окончания его текущего срока из-за грубых нарушений международных стандартов на выборах 9 августа. Вместо них ЕС поддерживает призывы оппозиции провести новые выборы с участием международных наблюдателей.

Резолюция также призывает страны ЕС и «другие демократические страны» требовать от Международной федерации хоккея на льду лишить Беларусь права на совместное с Латвией проведение чемпионата мира 2021 года до тех пор, пока в стране не исправится ситуация с правами человека.

Кроме того, евродепутаты призвали страны блока ввести гуманитарный коридор и упростить получение виз для политэмигрантов из Беларуси.

Напомним, что Деркач атакует последний прозападный оплот государственных институтов – МИД Украины. Как заявил Богдан, – власти избавляются от прозападного курса.

Напомним так же, что Лукашенко накануне официально прошел инаугурацию несмотря на непризнание результатов выборов президента странами ЕС и США. Координационный совет оппозиции Беларуси призывает провести бессрочную акцию неповиновения.

Глава МИД Литвы назвал тайную инаугурацию Лукашенко «фарсом». Легитимность Лукашенко как президента Беларуси отказались признавать Польша, Литва и Германия.

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель сказал, что Украина присоединилась к заявлению ЕС относительно президентских выборов в Беларуси.

14 сентября Верховная Рада поддержала оценку ЕС о недемократическом характере президентских выборов в Беларуси и введение санкций Евросоюза против виновных в фальсификации результатов президентских выборов.

Его поддержали 228 нардепов, объявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

Документ представил Глава Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

«Члены комитета единогласно поддержали необходимость реакции Верховной Рады Украины на ситуацию…», – сообщил Мережко.

«Указанный проект постановления направлен на одобрение заявления парламента Украины с осуждением действий властей Республики Беларусь и призывом наладить цивилизованный и демократический диалог с обществом», – уточнил он.

Мережко добавил, что события в Беларуси дают основания полагать, что официально обнародованные результаты выборов президента Беларуси не отражают реального волеизъявления граждан.

«В заявлении также содержится оценка текущей ситуации в Беларуси, осуждаются методы, применяемые официальными властями Республики Беларусь, высказывается недопустимость привлечения сил РФ и ОДКБ для нормализации ситуации, содержится призыв к решению кризиса демократическим способом с привлечением независимых международных посредников», – отметил Мережко.

Кроме этого, в принятом документе говорится о санкциях в отношении лиц, причастных к насилию над протестующими.