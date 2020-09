МИД Украины отказался признать Лукашенко президентом Беларуси

Министерство иностранных дел Украины после дополнительных совещаний и консультаций сформировало позицию в оценке инаугурации и политического статуса Александра Лукашенко, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

По его словам, Украина не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси несмотря на проведение 23 сентября в Минске так называемой инаугурации. Такое решение принято из-за нарушений во время избирательной кампании и дальнейших событий в Беларуси.

«Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя «инаугурация» Александра Лукашенко не означает его признания легитимным главой белорусского государства», – сообщил министр.

Европарламент тоже отказался признать Лукашенко президентом Беларуси и поддержал призывы оппозиции провести новые выборы с участием международных наблюдателей.

В свою очередь, Соединенные Штаты и Великобритания тоже отказались признавать легитимность Александра Лукашенко как президента Беларуси.

Комитет Сената США по международным отношениям прокомментировал «инаугурацию» Александра Лукашенко на своей странице в Twitter, о которой постфактум сообщили белорусские государственные СМИ.

«Тот факт, что «инаугурация» Лукашенко была проведена тайно, является еще одним доказательством того, что он потерял всякую легитимность в качестве лидера. Он не является президентом Беларуси и должен уйти в отставку», – говорится в заявлении сенатского комитета.

The fact that Lukashenka’s “inauguration” had to be held in secret only further proves he has lost all legitimacy as a leader. He is not the president of #Belarus and he must step down.

— U.S. Senate Foreign Relations Committee (@SenateForeign) September 23, 2020