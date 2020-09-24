Украина призывает реформировать ООН

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН.

Зеленский заявил о необходимости реформировать ООН. По его словам, Украина готова принять активное участие в процессе реформирования организации.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН усовершенствовать существующие механизмы работы организации. Он заявил об этом в своем видеообращении к участникам 75-й сессии Генассамблеи ООН, которую транслировал телеканал «in time Ukraine».

Глава государства обратил внимание на отсутствие механизма наказания членов Совбеза ООН в случае начала с их стороны военной агрессии против другой страны. Он также подчеркнул, что Украина готова принять активное участие в процессе реформирования ООН.

«Следует совершенствовать существующие механизмы. Недопустимо, когда суверенитет независимого государства нарушает один из постоянных членов Совета безопасности ООН. Это окончательно доказывает: механизмы образца 1945 года сегодня работают не до конца», – заявил Зеленский.

«Все это может привести к дальнейшему обесцениванию Совета Безопасности. Украина будет активно участвовать в процессе ее реформирования. Этот орган должен стать более представительным, сбалансированным, прозрачным и эффективным», – добавил он.

Реформа прежде всего должна касаться использования права вето, злоупотреблением которого отличается России. Кроме этого нужно пересмотреть статус постоянного члена Совбеза ООН.

«В интересах ООН иметь действенный инструмент, если кто-то злоупотребляет правом вето и статусом постоянного члена Совбеза ООН», – сказал Зеленский.

В своем видеообращении Владимир Зеленский также призвал мировое сообщество принимать более активное участие в вопросе прекращения оккупации Россией украинских территорий и не ограничиваться формальными мероприятиями.

По словам президента, единственным эффективным механизмом прекращения нарушений прав человека на оккупированных территориях Украины Крыма и Донбасса является освобождение этих территорий.

«Вопросы Крыма и Донбасса не должны стать привычными элементами международного пейзажа, где только доклады, тематические встречи и протокольные заявления к годовщине оккупации будут считаться достаточной формой международной реакции», – заявил Зеленский.

«Наоборот! Пока рана в центре Европы кровоточит, боль будет чувствовать весь мир. И единственным рецептом эффективного лечения является лишь деоккупация Крыма и Донбасса», – уточнил он.

Он также сообщил, что следующими шагами на пути урегулирования конфликта на Донбассе должны стать вывод незаконных вооруженных формирований и возвращение контроля Украины над государственной границей.

Он также выразил надежду, что международные партнеры Украины примут участие в создании международной платформы по деоккупации Крыма.

Напомним, что Фокин заявил, что может задуматься над выходом из ТКГ, если к нему не будут прислушиваться. Он сделает этот если не получит поддержку от власти.

Кроме того, рейтинг Зеленского опустился до 29%, за Бойко готовы голосовать 15,5%. Уровень доверия к действующему главе государства упал до 35%.

Так же стало известно от источников в сфере бизнеса, что олигарх Ахметов «подкармливает» Офис президента и «Слугу народа», и не критикует премьера Шмыгаля.