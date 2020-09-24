Коронавирус в Украине: рекордное число выздоровевших

За сутки в Украине выявили более 3,3 тысяч новых больных коронавирусом. Кроме того, – новое рекордное количество выздоровевших.

За сутки 23 сентября положительный результат теста на коронавирус COVID-19 получили 3 372 жителя Украины, 52 больных умерли, а 1 788 пациентов выздоровели, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

По количеству новых случаев в сутки на первое место снова вышел Киев, но на втором теперь Днепропетровская область; также все ухудшаются показатели Запорожской и Донецкой областей.

Киев – 330 новых случая и 3 летальных + 138 случаев заболевания в Киевской области.

Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Пред 1 из 2 След

Днепропетровская область – 298 новых случаев, без летальных.

Харьковская область – 285 новых больных, 1 человек умер.

Напомним, что накануне в Украине опять зафиксировали почти 3,5 тысячи больных коронавирусом и 63 смерти за сутки. Более 1,7 тысяч выздоровели от коронавирусной болезни.

Сутками ранее в Украине подтвердили еще 2 884 случая коронавируса, умерли – 59 больных. За сутки выздоровело рекордное количество пациентов с начала пандемии.

Ранее, в воскресенье коронавирус подтвердился у 2 675 украинцев, умерли 26 больных. В Украине введено новое зонирование из-за эпидемии.

В течение трех дней в стране каждый день регистрировали более 3200 новых случаев.

Ранее, в минувшую пятницу в Украине выявили 3 тысячи 228 новых случаев заражения коронавирусом, 68 – умерли, при этом 1 573 человек выздоровели.