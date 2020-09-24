США ввели новые санкции против окружения Пригожина

По данным Минфина США, 8 человек принимают «непосредственное участие в продвижении операций» в интересах Евгения Пригожина в ЦАР.

Министерство финансов США добавило в «черный список» восемь граждан России и семь компаний из связи с руководителем российской «фабрики троллей» Евгения Пригожина, говорится в сообщении американского ведомства.

Под ограничительные меры попали шестеро граждан РФ: Борис Гайкович, Елена Иванова, Евгений Ходотов, Надежда Кучимова, Александр Кузин, Владислав Занин.

В список также попал гражданин Финляндии Никита Ковалевский и Дмитрий Сытый, гражданство которого не указано.

Санкции также применяются по отношению к 7 связанным с этими людьми компаниям с регистрацией в России, ЦАР или в Финляндии: Acex Oy, Gch Finland Oy, Lobaye Invest, «М-Финанс», «НПП ПО Океанос», Optima Freight Oy, Unicum Trade Oy.

По данным Минфина США, восемь человек и семь связанных с ними компаний принимают «непосредственное участие в продвижении операций» в интересах Евгения Пригожина в ЦАР, «способствуют деятельности ФСБ или участвуют в деятельности по уклонению от санкций».

«Пригожин связан с горнодобывающими, охранными и логистическими компаниями в ЦАР, а его операции в ЦАР, как сообщается, координируются министерством иностранных дел Российской Федерации и министерством обороны», – говорится в заявлении Минфина.

«Соединенные Штаты продолжат бороться с возможностями Пригожина проводить свои операции в мире», – приводятся в заявлении слова главы ведомства Стивена Мнучина.

Напомним, что в начале месяца Facebook разоблачил проект российской «фабрики троллей». Троллей готовили для участия в кампаниях влияния в других государствах.

В июле этого года Соединенные Штаты ввели санкции в отношении физических и юридических лиц, которые позволяли Евгению Пригожину, входящему в окружение президента России Владимира Путина, избегать американских санкций.