Как выяснила проверка, в 2019 в оккупированном Крыму не ввели в эксплуатацию несколько десятков километров новых и реконструируемых систем водоснабжения.

Согласно документу, работы по реконструкции и строительству должны были вестись в рамках госпрограммы России «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя», говорится в материалах Счетной палаты РФ, передает российское агентство РИА «Новости».

Программа была принята в 2014 году, в св/язи с российской оккупацией украинского Крыма, и была призвана «модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуры» полуострова. Изначально ее срок был определен до 2022 года, а финансирование составило 961,2 млрд рублей.

Однако в июле 2020 года заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, незаконно посещавший Крым с «рабочей поездкой», заявил, что «программу продлят до 2024 года». Кроме этого, на ее реализацию будет дополнительно выделено 300 млрд рублей.

Как заявляют оккупанты, сейчас в рамках программы на территории Крыма «осуществляется реализация 582 объектов на общую сумму 425,6 млрд рублей». Отмечается, что в настоящий момент, якобы «завершена реализация 257 объектов и мероприятий, в стадии реализации находятся 277 объектов».

В частности, по ФЦП строится тракт водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи – один из крупнейших объектов программы, стоимость которого составляет более 19 млрд. рублей.

Напомним, что из-за проблем водоснабжения Крыма жители Симферополя уже начали отбирать воду у своих соседей. Власти города задумались над охранной водопроводных задвижек.

Аксенов обвинил Украину в экоциде Крыма, страдающего от засухи, и потребовал трибунала за отказ подавать воду в оккупированный Россией полуостров.

Проблему с водоснабжением населения в оккупированном Крыму использовали для очередной коррупционной схемы распила бюджетных денег.

Подачу воды в Крыму сократили до нескольких часов в день. Питьевую воду будут подавать утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 18:00 до 21:00.

Кроме того, Кремль заботится о реке Днепр, воду которой так жаждет получит в оккупированный Россией Крым. И маховик пропаганды раскручен на полную.