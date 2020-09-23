Нацполиция сбежала от хакеров в Telegram

Хакеры атаковали сайт Нацполиции и получили к нему доступ, разместив фейковые сообщения. В настоящее время сайт полностью отключен.

Сайт Национальной полиции подвергся хакерской атаке, на страницах нескольких областных управлений злоумышленники успели разместить фейковые сообщения, сообщает пресс-служба МВД Украины в своем Telegram-канале «МВС України».

«Сегодня в 11:45 зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального вебсайта Нацполиции. В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация», – говорится в сообщении.

Сайт Национальной полиции Украины временно отключен. Страницы областных управлений тоже.

Отмечается, что специалисты работают над устранением неисправностей. Новости будут публиковать пока в социальных сетях на официальных аккаунтах.

Ранее, на сайте полиции Херсонской области утром 23 сентября опубликовали информацию о якобы гибели восьми «американских военных советников» на Олешковском полигоне.

Однако в отделе коммуникации полиции Херсонской области опровергли эти данные, заявив, что они являются фейком и не соответствуют действительности, пишет местное издание «Мост».

Кроме этого, на сайте Ровенской полиции и Варашского городского совета заявили о якобы выбросе радиоактивных веществ из Ровенской АЭС и эвакуации местных жителей. Было распространено следующее фейковое сообщение:

«23 сентября в ходе проведения плановых антитеррористических учений (в рамках учения Rapid Trident-2020) на 3-м энергоблоке Ровенской АЭС произошло кратковременное обесточивание станции, в том числе отказ резервных источников электроснабжения.

Это привело к выбросу радиоактивных веществ (может составлять до 10% от выбросов при аварии на Чернобыльской АЭС) в окружающую среду, в том числе утечке теплоносителя первого контура реакторной установки в реку Стыр. Обеспокоенная такой ситуацией, Варашская городская дума приняла решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории района и проведении добровольной эвакуации жителей 30-километровой зоны вокруг АЭС».

На сайте Ровенской АЭС опровергли это и сообщили, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

«Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм», – говорится в сообщении.

По состоянию на 13:15 сайты Национальной полиции, полиции Ровенской и Херсонской областей не работают. Как пишет «Суспільне», правоохранители заявили о хакерской атаке.

«Последнюю публикацию на нашем официальном сайте о введении режима чрезвычайного положения в Вараше считать не соответствующей действительности – на сайт осуществляется хакерская атака. Над проблемой уже работают», – говорит пресс-секретарь управления Мария Юстицкая.

Напомним, что СНБО обнаружил признаки подготовки масштабной кибератаки российских спецслужб накануне Дня Независимости на объекты критической инфраструктуры.

Ранее, Госдеп США объявил вознаграждение в $ 1 млн за двух украинских хакеров, разыскиваемых за незаконное получение информации из баз данных SEC.