Зеленский поручил Кабмину в двухмесячный срок угробить «Энегрогатом»

Зеленский подписал указ с поручением передать «Энергоатом» в управление Кабина. Также Кабмин за два месяца должен решить вопрос строительства энергоблоков.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшего развития ядерной энергетики», сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

В документе дается поручение Кабмину внести в двухмесячный срок в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты:

• о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электростанции;

• о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования механизма использования средств финансового резерва для снятия с эксплуатации атомных блоков, который формируется в соответствии с Законом Украины «Об упорядочении вопросов, связанных с обеспечением ядерной безопасности».

Также правительство обязано разработать долгосрочную программу развития атомной энергетики Украины в рамках реализации Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года «Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность».

Кроме этого, Кабмин должен обеспечить совершенствование управления государственным предприятием «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», в частности ускорить подготовку и проведение корпоратизации указанного предприятия и безотлагательно проработать вопрос о передаче функций по управлению этим предприятием Кабинету Министров Украины;

Также правительство должно принять исчерпывающие меры, направленные на погашение задолженности, образовавшейся перед производителями электрической энергии государственного сектора экономики в результате выполнения ими специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии и обеспечить недопущение возникновения такой задолженности в дальнейшем.

Сейчас «Энергоатом» управляется не Кабинетом министров, а Министерством энергетики. «Энергоатом» эксплуатирует 15 атомных реакторов и производит около 50 процентов электроэнергии Украины.

Весной 2020 года из-за ограничений, наложенных государством на производство электроэнергии, текущая мощность украинских АЭС несколько раз падала до исторического минимума.

Напомним, что от источников в сфере бизнеса стало известно, что олигарх Ахметов «подкармливает» Офис президента и «Слугу народа», и не критикует премьера Шмыгаля.