Лукашенко решил скоропостижно инаугурироваться

Лукашенко тайно от беларусов устроил свою собственную инаугурацию. Как считает оппозиция, тем самым он перешел все допустимые «красные линии».

Государственное информагентство Беларуси сообщает, что Александр Лукашенко «вступил в должность президента», сообщает беларусский официальный источник «БелТА».

«Церемония инаугурации в эти минуты проходит во Дворце Независимости. На церемонию инаугурации приглашено несколько сотен человек», – говорится в сообщении.

«В их числе высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта», – добавляют в сообщении.

Независимые СМИ, в частности Telegram-канал «TuT.by новости» сообщают, что ранее были сообщения о репетиции инаугурации.

Член президиума Координационного совета Павел Латушко прокомментировал инаугурацию Александра Лукашенко, передает Telegram-канал «Выборы видишь? | TUT.BY Политика».

«Сегодня мы стали свидетелем беспрецедентной ситуации. Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80 процентов голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинагурации», – заявил Латушко.

«Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников», – уточнил он.

Далее Латушко отмечает, что инаугурация проходит практически «при закрытых дверях», ее готовили и проводят тайно.

«Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус? Честно говоря, это больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе», – отметил Латушко.

«Очевидно, что Александр Лукашенко президент исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников», – добавил он.

Павел Латушко так же подчеркнул, что этим шагом Александр Лукашенко полностью перешенл все красные линии, упустив шанс уйти достойно.

«У него был шанс уйти … Но все же синие пальцы сделали свое черное дело. Дьявольская жажда власти и параноидальный страх заставили его в очередной раз нарушить Закон», – подчеркнул Латушко.

«С сегодняшнего дня он больше не президент Республики Беларусь. Он просто глава ОМОНа, который без знаков без знаков различия орудуют на улицах Беларуси и кучки бюрократов», – уточнил он.

В заключении Латушко назвал позором произошедшее сегодня в Минске.

«Для нас же, граждан Беларуси, для мирового сообщества он теперь никто. Досадная ошибка истории и позор цивилизованного мира», – подытожил Латушко.

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