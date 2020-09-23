Ахметов стал кукловодом Зеленского и «слуг народа»

От источников в сфере бизнеса стало известно, что олигарх Ахметов «подкармливает» Офис президента и «Слугу народа», и не критикует премьера Шмыгаля.

Олигарх Ринат Ахметов выделяет деньги на команду президента Владимира Зеленского и «Слуги народа» – по словам источника, это более 2 миллионов долларов ежемесячно. Журналист «Украинской Правды» Роман Романюк сообщил об этом, со ссылкой на одного из крупных бизнесменов, – в статье «Зе! Коррупция, или Старые схемы эпохи «новых».

«На Офис и на фракцию, хотя там у Рината своих и нет, заходит где-то 2-2,5 миллиона долларов в месяц. Ясно, что он, Ахметов, – друг», – заявил собеседника «Украинской Правды» из сферы бизнеса.

Ринат Ахметов сохраняет свое положение, непублично задабривая новую власть: покупает по 300 «скорых» для сел, дает средства на содержание партии.

Видимо, не зря менеджер среднего звена из его холдинга – Денис Шмыгаль – стал премьер-министром в марте.

Денис Шмыгаль, как и и.о. министра энергетики Ольга Буславец, демонстративно дистанцируются от интересов Ахметова, но вопрос тарифов для зеленой энергетики или ТЭС решаются значительно динамичнее и на порядок эффективнее, чем для государственного «Энергоатома».

При этом на каналах медиагруппы Ахметова не критикуют премьера Шмыгаля.

Напомним, что в ходе журналистского расследования были найдены связи между администрацией Путина и «СКМ» Ахметова. На это указывают данные из взломанной электронной почты Бориса Рапопорта.