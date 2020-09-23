Одиозная Штепа будет бороться за кресло мэра Славянска

Обвиняемая в сепаратизме Неля Штепа снова метит в мэры Славянска. Об этом одиозная экс-мэр Славянска сообщила сама на своей странице в Facebook.

Экс-мэр Славянска Неля Штепа, обвиняемая в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, официально зарегистрировалась кандидатом в мэры. Штепа сообщила об этом на своей странице в Facebook.

«Родные мои, теперь официально, я являюсь кандидатом на должность Славянского городского головы от Партии Мира и Развития!», – заявила Штепа.

«Нас с вами ждет победа! Вместе мы сделаем Славянск достойным, красивым и комфортным городом! Только вперед!», – добавила она.

Штепа также опубликовала удостоверение кандидата с печатью Славянской городской территориальной избирательной комиссии.

Что было раньше: В августе Гражданская сеть ОПОРА сообщила, что Штепа на бордах в городе рекламирует себя на русском языке как кандидата в мэры Славянска. В ОПОРЕ также отмечали, что политическая реклама Штепы может иметь признаки преждевременной агитации.

Родные мои, теперь официально, я являюсь кандидатом на должность Славянского городского головы от Партии Мира и… Geplaatst door Неля Игоревна Штепа op Dinsdag 22 september 2020

Напомним, ранее сообщалось, что Штепа рекламирует себя на русском, как кандидата в мэры Славянска. «ОПОРА» обратилась с жалобой в Госпродпотребслужбу по защите государственного языка.

Штепу задержали 11 июля 2014 по подозрению в сепаратизме. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий были сделаны “под дулом автомата”.

В конце октября 2014 года прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт, где просила для Штепы пожизненного срока. 20 сентября 2017 года суд изменил меру пресечения – содержание под стражей – и выпустил Штепу под домашний арест.

В октябре 2019 года Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины по делу экс-мэра Славянская Нели Штепы.

По решению ЕСПЧ она получила 3600 евро компенсации за нарушение права на свободу.