На день рождение своего экс-заместителя Грицак приехал на машине с «левыми» номерами

Экс-заместителя главы СБУ Демчину поздравляли с днем рождения бывшие министры и силовики. Многие гости приехали на машинах с неучтенными номерами.

На праздновании дня рождения бывшего заместителя главы СБУ Павла Демчины в конце августа собрались действующие и бывшие силовики, которые приехали на автомобилях с неучтенными номерами, сообщает расследовательский проект «Bihus.Info».

В частности, бывший главный СБУшник Василий Грицак посетил праздник на Land Cruiser с неучтенными номерами. Однако после увольнения на такие номера Грицак права не имеет. Ранее об использовании «левых» номеров Грицаком сообщали «Схемы».

Дмитрий Демьяненко, еще один сотрудник СБУ, приехал поздравить Демчину на Toyota Land Cruiser Prado, используя все те же номера под прикрытием. Известно, что это авто зарегистрировано на жену силовика, поэтому его вряд ли можно назвать рабочим транспортом, который может использовать специализированные номера.

Экс-генпрокурор Виталий Ярема вместе с заместителем Анатолием Даниленко и семейным бизнес-партнером Даниленко Геннадием Ильиным посетили Демчину на автомобилях Toyota Sienna и Lexus LX 450D. Lexus записан на ООО «Эмпориум пропертиз», чьи бенефициары спрятаны на Виргинских островах.

Указанная фирма скандально известна из-за застройки Сенного рынка. Второе авто, Sienna, числится за полуприцепом-цистерной, хотя физически номера висят на автом.

Кроме того, бывший заместитель Демчины Иван Дралюк приехал на Hyundai Santa Fe, записанном на тещу. Недавний заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук наведался на на Mercedes-Benz GLS 350, записанном на компанию ООО «Финансово Правовой Союз», где согласно последней декларации Сторожук, работает его жена.

Экс-руководитель столичного управления СБУ Олег Валендюк пользовался Audi Q7, оформленной на некоего Тараса Дуду. Ни эта машина, ни этот человек в декларациях Валендюка во времена его работы в органах не упоминались.

Приехал к Демчине и Сергей Князев, ныне занимающий должность советника министра внутренних дел и до недавнего времени возглавлялший Нацполицию. Приехал он на авто Touareg, принадлежащего ООО «Атлант Инвестстрой» в собственности группы Атлант, где работают, по его словам, бывшая жена и дети.

Раньше, когда у жены Князева нашли много имущества. глава Нацпола открестился от нее.

Присутствовали на празднике также руководитель Киевского Нацпола Андрей Крищенко, политик Артур Палатный, экс-министр обороны Степан Полторак и бывший замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Напомним, НАБУ расследовало возможное незаконное обогащение и злоупотребление служебным положением Павлом Демчиной.

В мае прошлого года первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Павел Демчина подал в отставку. 13 мая в ЦПК рассказали, что президент Петр Порошенко тайно присвоил звание генерал-полковника первому заместителю главы СБУ Павлу Демчине.

В марте 2017 года «Слідство.Інфо» сообщило, что Павел Демчина, который возглавляет Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, официально живет в ведомственном общежитии СБУ, хотя его жена Ольга Воловчук живет в роскошном загородном особняке и владеет элитными автомобилями.

«Схемы» опубликовали расследование, в котором говорилось, что Демчина, находясь под следствием НАБУ, приобрел внедорожник Range Rover Sport стоимостью более 30 тысяч долларов.

14 сентября 2018 года НАБУ подтвердило, что подготовило сообщение Демчине о подозрении в незаконном обогащении. В бюро считают, что официальные доходы первого заместителя председателя СБУ были несоизмеримы с тратами.

Позже Генпрокуратура открыла уголовное производство из-за разглашения первому заместителю председателя Службы безопасности Павлу Демчине сведений досудебного расследования.

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.