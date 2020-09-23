Навальный протроллил Путина из-за своего отравления

Навальный ответил на упреки Путина об отравлении, протороллив нацлидера России, мол «сварил «Новичок», отхлебнул и впал в кому».

Российский оппозиционер Алексей Навальный отреагировал на предположение нацлидера России Владимира Путина о том, что политик мог сам выпить яда. Навальный написал об этом на свое странице в Facebook.

«Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне «Новичок». Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому», – написал российский оппозиционер.

Навальный с иронией подытожил, что «пролежал в коме, а Путин его переиграл, но своего не достиг».

Телефонный разговор президентов Франции и России об Алексее Навальном ознаменовался неоднократными отрицаниями Владимира Путина об отравлении российского оппозиционера.

В официальном коммюнике Елисейского дворца указывалось, что Франция разделяет выводы европейских партнеров о том, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», нарушив таким образом и международное законодательство по применению химически оружия.

«Владимир Путин сообщил французскому коллеге: «Навальный мог сам проглотить этот яд». Хорошая версия. Считаю, что… Geplaatst door Алексей Навальный op Dinsdag 22 september 2020

Напомним, ранее сообщалось, что Навальный пришел в сознание и теперь может говорить. Врачи отмечают, что нет угрозы физическому и психическому здоровью оппозиционера.

Как сообщалось, был применен новый, более смертоносный вариант «Новичка», который имеет более медленное действие и от которого Навальный должен был умереть еще в самолете.

14 сентября представитель немецкого правительства сообщил, что лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравления Навального нервным агентом из группы «Новичок».