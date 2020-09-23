Коронавирус в Украине: эпидемия сохраняет высокие темпы

В Украине опять зафиксировали почти 3,5 тысячи больных коронавирусом и 63 смерти за сутки. Более 1,7 тысяч выздоровели от коронавирусной болезни.

За сутки 22 сентября в Украине диагноз коронавирус COVID-19 подтвердили 3 497 людям, 63 больных умерли от осложнений, 1 769 выздоровели от коронавирусной болезни, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Харьковская область – 403 новых случая и 7 летальных.

Тернопольская область – 337 новых случаев и 5 летальных.

Киев – 307 новых случаев, 5 летальных. И в Киевской области еще 128 новых больных и 4-ро умерших.

Инфографика по коронавирусу в Украине. Инфографика по коронавирусу в Украине. Пред 1 из 2 След

По числу случаев коронавируса, выявленных 21 сентября, Украина оказалась на 14 месте в мире, впереди такие страны как Мексика, Иран, Индонезия, Ирак, Великобритания и другие, свидетельствует данные Worldometer.

За указанный период в мире подтвердили 27 тысяч новых больных. Больше всего случаев коронавируса зафиксировали в Индии, США и Бразилии.

Кроме того, 21 сентября от осложнений заболевания умерли 5605 человек.

За время пандемии было зарегистрировано 31,7 миллиона случаев коронавируса, из которых 975 тысяч – летальные.

Вылечилась от заболевания 23,3 миллиона человек. Активными остаются 7,4 миллиона случаев заражения.