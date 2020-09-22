Ермак: Сокращение финансирования армии на самом деле не сокращение

Ермак прокомментировал уменьшение расходов на армию в бюджете-2021. Другие показатели в проекте госбюджета глава ОП считает «вполне оправданными».

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал сокращение расходов на армию из государственного бюджета на 2021 год на 127 миллионов гривень и назвал это «этически сомнительным сокращением». Он написал об этом на своей странице в Facebook.

«Неделю продолжаются активные дискуссии по проекту государственного бюджета на следующий год. Скажу о том, что поразило больше всего», – написал Ермак.

«Это крайне безответственные попытки отдельных политиков пиариться, требуя сократить статьи бюджета, предусматривающие увеличение возможностей для защиты государства», – добавил он.

При этом Ермак настаивает на «запланированном росте» расходов на оборону и национальную безопасность.

«Чиновники запланировали рост расходов на сектор обороны и безопасности. Плюс почти 21 миллиард гривень. Всего предусмотрено 267 миллиардов, это больше всего за годы независимости», – отметил Ермак.

«Действительно, в этих расходах есть кое-что странное: хотя и незначительное по сравнению с общей суммой в 117 миллиардов гривень, но этически сомнительное сокращение расходов на Министерство обороны на 0,11%, или на 127 миллионов гривень», – уточнил он.

Вместе с тем глава ОП отметил, что другие показатели в проекте государственного бюджета – «вполне оправданы».

«Добавляется в следующем году Службе внешней разведки, Главному управлению разведки Министерства обороны, Службе безопасности. Плюс 10,8% будет у наших пограничников. Разве все они не важны с точки зрения защиты нашей государственности?», – отмечает Ермак

«Важны. Разве в предыдущие годы они получали столько, как было необходимо? К сожалению, нет», – подчеркивает он.

Глава ОП отметил, что гибридная агрессия является комплексной, поэтому, чтобы ее остановить, «нужно привлекать не только привычную военную силу, но и весь арсенал безопасности, который выполняет не меньше задач, чем наши ребята в армии».

Он также напомнил, что расходы России на безопасность, а следовательно, и на возможные угрозы для Украины, – являются значительными, «с отсутствием какой-либо экономии».

Ермак также отметил, что каждый сектор обороны и безопасности имеет свое значение для защиты государственности. Поэтому не в интересах Украины призывать сократить расходы на этот сектор или на его часть.

В качестве примера он назвал Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, отметив, что управление этой службой осуществляет Министерство внутренних дел, но деньги пойдут именно ГСЧС.

«В проекте госбюджета предусмотрено увеличение расходов и на ГСЧС. Наводнения и лесные пожары в этом году должны были убедить всех украинских политиков, даже самых популистов, в том, что нельзя экономить на спасателях», – написал Ермак.

«Но почему-то и это вызывает критику, поскольку управление ГСЧС осуществляется через систему Министерства внутренних дел, и поэтому удобно манипулировать в телеэфире, что и эти деньги идут на МВД», – подчеркнул он.

Он также добавил, что «считает недопустимым увеличение непроизводительных расходов на содержание органов власти в период экономического кризиса», а также, что «все расходы должны быть хорошо обоснованными и настоятельно необходимыми», поэтому расходы на

Офис президента будут сокращены в процессе разработки законопроекта в парламенте.

Тепер по суті. Тиждень тривають активні дискусії щодо проекту державного бюджету на наступний рік. Скажу про те, що… Geplaatst door Андрій Єрмак op Dinsdag 22 september 2020

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин направил письмо в МВФ с обращением о начале работы миссии фонда в онлайне.

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