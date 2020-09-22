Нацлидер Путин снова умолял ООН отменить полезные санкции

Путин в ООН призвал мир отменить санкции, считая, что это могло бы стать «хорошим подспорьем для восстановления глобального роста и сокращения безработицы».

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН под предлогом борьбы с коронавирусом призвал мировое сообщество «расчистить от ограничений и санкций» мировую экономику, сообщает российское агентство «РБК».

«Расчистка от ограничений и санкций могла бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы», – сказал Путин.

По мнению Путина, мир должен согласиться на введение свободных от торговых войн и санкций «зеленых коридоров», в частности для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, необходимых для борьбы с пандемией.

Напомним, что посол Украины в Германии Мельник призвал ввести эмбарго на нефтегазовые поставки из РФ. Дипломат отметил, отравление Навального – это удар в лицо немецкой власти.

На совещании лидеров стран «Большой двадцатки» в марте этого года Владимир Путин уже предлагал отказаться от международных санкций.

По его словам, снять ограничения необходимо для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий.

Мировое сообщество ввело санкции против России в связи с оккупацией Крыма и военной агрессией на Донбассе.

Сейчас на мировом уровне обсуждается возможность усиления санкций против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального боевым отравляющим веществом «Новичок».