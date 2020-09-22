Шмыгаль хочет клянчить денги у МВФ на удаленке

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин направил письмо в МВФ с обращением о начале работы миссии фонда в онлайне.

Кабинет министров направил письмо в адрес директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалина Георгиева с обращением о начале работы в онлайн-режиме миссии в Украине, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль 21 сентября во время онлайн-встречи с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером, предает «Экономическая Правда».

Также на встрече присутствовали министр финансов Сергей Марченко и глав Национального банка Кирилл Шевченко.

Шмыгаль поздравил Каммера с недавним назначением на должность и заверил, что продолжение сотрудничества с МВФ является одним из важных приоритетов работы и президента, и правительства.

«Украина высоко ценит всестороннюю поддержку МВФ, предоставляемой в непростые для всего мира времена», – сказал премьер-министр.

Напомним, что министр финансов Марченко исключает возможность дефолта в Украине. Он заявил, что когда слышит такие предложения от депутатов, у него волосы встают дыбом.

Кроме того, министр финансов считает умеренным 6%-ный дефицит бюджета в 2021 году. Резкое сокращение дефицита в следующем году стало бы шоком для экономики.

Так же министр финансов Сергей Марченко заявил, что сотрудничество с МВФ является обязательным для Украины в 2021 году, в то же время он не располагает данными, что следующий транш МВФ может поступить в декабре 2020-го

Представители МВФ напоминают о важности новой антикоррупционной инфраструктуры в Украине, и пока затрудняются назвать дату миссии для транша stand by.

Министр финансов Сергей Марченко накануне заявил, что Кабмин полностью выполняет те структурные маяки, которые предусматривает программа сотрудничество с МВФ, в правительстве ожидают до конца года получить запланированные транши.

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что свежий макропрогноз Нацбанка построен на предположении, что второму траншу от МВФ в этом году быть.

В июне совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.