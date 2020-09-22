Атака на МИД Украины: пророссийские кроты продолжают штурмовать институты власти

Пророссийскике силы усиленно штурмуют власть в Украине, захватывая ключевые государственные институты. В настоящее время идет усиленная атака на ключевой «прозападный» государственный институт – Министерство иностранных дел Украины, рассказывает собственный корреспондент агентства «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на канале YouTube.

«Вот один из примеров. Смотрите: выпускник академии ФСБ Андрей Деркач подал иск на МИД Украины и главу внешнеполитического ведомства Дмитирия Кулебу, который назначен президентом Владимиром Зеленским», – заявил Цимбалюк.

Далее отмечается, что Деркач подал иск в Окружной административный суд Киева, главу которого, судью Павла Вовка и его соратников, НАБУ обвиняет не только в коррупции, но в попытке захвата власти в Украине.

«И конечно, вот сейчас нардеп Деркач судится или хочет судиться в этом суде с украинским МИДом. Для чего это надо ему? Напомню, Деркач не только выпускник академии ФСБ, он же еще попал недавно под американские санкции», – отметил Цимбалюк.

«И вот этот Деркач сейчас, через коррумпированный и дискредитированный административный суд хочет, что бы наш МИД заставили выступить с заявлением, что якобы Америка вмешивается в наши дела», – уточняете он.

Однако, следует особо отметить роль пророссийских сил в Украине, которые усиленно штурмуют власть, захватывая ключевые институты от Офиса президента до ГБР, а так же парламента и судебных органов. Особенно в этом преуспели соратники кума нацлидера России Владимира Путина, лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

«Согласно мнению главреда «Лиги» Петра Шуклинова, главным выводом этого года можно считать тот факт, что спецслужбы России с помощью своих политических марионеток и коррупции захватил судебную власть в Украине», – цитирует Цимбалюк мнение главреда «Лиги» Шуклинова.

«И вот после того как они захватили судебную власть в Украине, и извините, Зеленскиий ничего не делает, они атакуют МИД Украины», – подчеркивает Цимбалюк, опираясь на цитату поста Шуклинова.

На самом деле, иск Андрея Деркача обусловлен не столько фактом наложения на него санкций в США, сколько на подрыв авторитета МИД Украины и лично главы ведомства Дмитрия Кулебы. Агент российского влияния пытается уничтожить последние институты, мешающие пророссийским силам полностью захватить власть в Украине.

«Что такое, почему российский агент, по версии американской стороны, вот так вот атакует министерство иностранных дел? Потому что МИД Украины и Кулеба – это институциональная память нашей страны», – отмечает Цимбалюк.

Далее Цимбалюк подчеркивает, что МИД Украины, в отличие от президента Владимира Зеленского, называет вещи своими именами. Это касается и российской агрессии против Украины, и в частности, трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.

«И вот МИД, например, когда была годовщина трагедии в Одессе, назвал вещи своими именами, почему сгорели люди в Доме профсоюзов. Посмотрите это заявление МИД Украины», – подчеркнул Цимбалюк.

«Так вот там напомнили все деструктивные действия Российской Федерации, как пророссийские силы по указке российских кураторов организовали беспорядки», – добавил он.

Журналист Дмитрий Гордон взял недавно у экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, которое наделало много шума. Цимбалюк также отмечает, что, «флешки вот этого интервью зря не были отправлены в Гаагу».

Ведь в своем интервью, среди прочего, Богдан рассказал, что возможно существует «интересный секретный документ» о договоренностях между нынешим главой Офиса президента Андреем Ермаком и заместителем руководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком.

«Одни из пунктов договоренностях Ермака с Козаком – это, как раз, увольнение всех прозападных политиков в Украине», – отмечает Цимбалюк.

«И по моему, пока Зеленский в этом отношении справляется, но не то что бы мы будем сильно судить его за это. Он же назначает «хороших парней». Ну подумаешь, что они играют в другой команде», – подытожил он.

Напомним, что деятельность Зеленского на посту президента привела к серьезному недовольству в Белом доме. Президент умудрился разрушить все контакты с партнерами.