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Фокин назвал условия своего выхода из состава ТКГ

Витольд Фокин.

Фокин заявил, что может задуматься над выходом из ТКГ, если к нему не будут прислушиваться. Он сделает этот если не получит поддержку от власти.

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин заявил, что через месяц может выйти из ТКГ, если к нему не начнут прислушиваться. Он сообщил об этом в эфире «Украинского радио».

«Если я не получу поддержку от власти, я вынужден буду уйти. Хотя знаю, что сейчас многие люди будут разочарованы, потому что мне доверяют и ждут положительных решений. Не потому, что меня сейчас полощут в грязи. Это меня не сломает. Если в течение месяца никто не выслушает мои отдельные предложения, то я, пожалуй, задумаюсь над этим», – заявил он.

Напомним, что ранее Фокин в интервью заявил, что на Донбассе нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, а особый статус предоставить всей Донецкой и Луганской области.

«И с одной, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция – надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса», – сказал Фокин.

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Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отдельные комментарии Витольда Фокина не отражают официальной позиции Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что считает заявления Фокина провокационными, спекулятивными и такими, которые не отвечают национальным интересам.

Фокин критику в свой адрес связал с тем, что представители действующей власти якобы имеют связь с «предшественниками».

Напомним, что Витольд Фокин вошел в состав ТКГ после того, как внучка познакомила его с главой Офиса президента Ермаком. Она общается с Ермаком с 18 лет.

Ранее масс-медиа переврали заявления Витольда Фокина об всеобщей амнистии и особом статусе Донбасса. Кроме того, следует подчеркнуть принципиальность Кравчука.

Кроме того, в «Слуге народа» набросились на Фокина. Его заявления по Донбассу резко раскритиковали.

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