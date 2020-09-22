СНБО намерен заблокировать «ВКонтакте» в Украине

После того, как выяснили, что российская социальная сеть «ВКонтакте» собирает данные украинских граждан, встает вопрос об эффективной блокировки соцсети.

Украинские специалисты по кибербезопасности взаимодействуют с международными коллегами для выработки мер по блокированию «ВКонтакте» на территории Украины, сообщили в аппарате СНБО в ответе на журналистский запрос «Укринформа».

«Доступность мобильного приложения «ВКонтакте» в Украине появилась не из-за снятия санкций, а из-за смены прокси-серверов, что позволило обойти блокировку провайдерами доступа к этому приложению на территории Украины», – говорится в сообщении.

«Также сообщаем, что 15 сентября 2020 года заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк, комментируя информацию о возобновлении работы на территории Украины мобильного приложения соцсети «ВКонтакте», отметил, что активизация работы российских социальных сетей накануне местных выборов в Украине может составлять угрозу национальной безопасности страны», – уточняют в сообщении.

Демедюк считает, что «ВКонтакте» используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого он установлен.

В СНБО также сообщили, что специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины взаимодействуют с международными коллегами и партнерами для выработки мер по реагированию и блокировке работы мобильного приложения «ВКонтакте» на территории Украины.

Напомним, что в СНБО заявили, что приложение «ВКонтакте» собирает данные украинских пользователей для спецслужб РФ. По данным СНБО, это может угрожать нацбезопасности Украины.

28 апреля 2017 года СНБО принял решение «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», президент Петр Порошенко ввел его в действие 15 мая 2017 года. Были применены санкции против российских социальных сетей и ряда других интернет-ресурсов сроком на три года.

14 мая 2020 года СНБО и президент Владимир Зеленский продлили эти й санкции до 2023 года.

В частности, интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги по доступу пользователей сети Интернет к ресурсам сервисов «Mail.ru» (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов «Вконтакте» (www.vk.com) и «Одноклассники» (www. ok.ru).

В мае этого года, в Польше задержали украинца, который привлекал подростков к игре «Синий кит». Он действовал через закрытую группу в соцсети «ВКонтакте».