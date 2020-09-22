Коронавирус в Украине: рекорд по числу выздоровевших

В Украине подтвердили еще 2 884 случая коронавируса, умерли – 59 больных. За сутки выздоровело рекордное количество пациентов с начала пандемии.

За сутки 21 сентября в Украине диагноз коронавирус COVID-19 подтвердили 2 884 лицам, 59 больных умерли, а рекордные 1717 человек выздоровели от коронавирусной болезни; были госпитализированы 504 больных, свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

За все время пандемии в Украине заболели 181 237 человек, из них 3 642 человека умерли, а 79 901 человек выздоровел. По состоянию на сейчас болеют 97 694 жителей Украины.

За последние сутки самая плохая ситуация была в таких регионах:

Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Пред 1 из 2 След

Харьковская область – 372 новых случая (Харьков – 295), 7 летальных;

Тернопольская область – 293 новых случая, 2 летальных;

Львовская область – 275 новых случаев (Львов – 119), 1 летальный;

Киев – 270 новых случаев, 7 летальных + Киевская область – 140 новых случаев, 2 летальных;

Одесская область – 233 новых случая, 5 летальных;

Черновицкая область – 139 новых случаев, 6 летальных;

Ивано-Франковская область – 137 новых случаев, 4 летальных;

Хмельницкая область – 114 новых случаев, 2 летальных;

Ровенская область – 111 случаев, без жертв;

Запорожская и Днепропетровская области – по 100 новых случая и по 2 летальных.

Из новых выявленных за сутки больных: 206 – дети, 120 – медработники. Всего с марта, по данным Минздрава, коронавирус обнаружили у 11 870 детей и 14 025 медработников.

21 сентября в Украине сделали 42 478 тестирований: из них 20 781 исследований методом ПЦР и 21 697 – методом ИФА.

Напомним, что в воскресенье коронавирус подтвердился у 2 675 украинцев, умерли 26 больных. В Украине введено новое зонирование из-за эпидемии.

В течение трех дней в стране каждый день регистрировали более 3200 новых случаев.

Ранее, в минувшую пятницу в Украине выявили 3 тысячи 228 новых случаев заражения коронавирусом, 68 – умерли, при этом 1 573 человек выздоровели.