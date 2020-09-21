Россия проводит в Крыму учения «Кавказ-2020»

На юге России и в Крыму начинаются масштабные военные учения «Кавказ-2020». К маневрам привлечены военнослужащие пяти стран, включая Беларусь и Китай.

На военных полигонах юга России и оккупированного Крыма начались крупные стратегические учения «Кавказ-2020», к которым привлечено более 80 тыс. человек, включая 12 900 военнослужащих. Своих военных на маневры направили, в частности, Китай, Пакистан, Беларусь, Армения и Мьянма, сообщает «Deutsche Welle».

На первом этапе будет отработано взаимодействие со странами-участницами. На втором – будут выполняться задачи управления в ходе ведения совместных боевых действий.

Учения продлятся до 26 сентября. Они будут проходить на внутренних полигонах Южного военного округа – Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, а также на наземных авиационных полигонах Арзгирском и Копанском.

Ранее, в августе и в сентябре, от участия в маневрах отказались Индия и Азербайджан. В Нью-Дели уточняли, что военные не будут принимать участие в маневрах из-за пандемии и связанных с ней сложностей с логистикой. В свою очередь, издание The Times of India отмечало, что решение принято из-за того, что на маневрах собирались присутствовать солдаты из Китая и Пакистана. В июне столкновения Индии и КНР впервые за десятилетия привели к жертвам, напряженность в регионе резко возросла.

Позже от участия в учениях без объяснения причин отказался Азербайджан, который заявил, что отправит на маневры только наблюдателей.

Напомним, бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес допустил, что в сентябре Россия может вторгнуться в Херсонскую область. По его словам, во время учений на Кавказе они могут объявить гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, а потом сказать, что у них нет выбора.

Ходжес отметил, что для противодействия возможному наступлению сил Российской Федерации на южные рубежи Украины этой осенью командования ВСУ и украинские силовые ведомства должны укрепить позиции и подготовиться к отражению атаки.