Беларусь перекрыла движение товаров из ЕС в Россию

В России заявляют о срыве сроков доставки европейских грузов через Беларусь, передает российское издание «Коммерсантъ».

Опрошенные российским изданием участники рынка говорят, что призыв Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, закрыть границу страны с Литвой и Польшей пока привел к усиленным досмотрам грузов, срыв поставки европейских грузов в РФ через Беларусь доходит до пяти дней.

Российские операторы рассматривают два возможных объезда. Первый – напрямую из Латвии в Россию – это крюк в 200 км и удорожание перевозки примерно на треть, но и там фуры стоят на границе от двух до пяти дней. Второй – через белорусско-польский участок границы, здесь крюк составляет 350 км.

Ситуация осложняется и тем, что до конца года РФ запретит ввоз без маркировки значительной части потребительских товаров – к обуви присоединятся вся текстильная отрасль, шины, фототехника, духи и др., это как раз те товары, которые сегодня составляют значительную часть европейского импорта.

Директор подразделения Global Supply Chain компании FM Logistic Алексей Мисаилов напоминает, что одна из основных статей доходов в белорусском бюджете – обеспечение транзита. Этому способствует удобное географическое положение, а также государственная поддержка транспортной отрасли.

«Если мы говорим про импортные потоки в РФ, то на транзит через Беларусь приходится более двух третей автомобильных перевозок из Европы. Транзитом через балтийские страны перемещается порядка трети грузов», – заявил Мисаилов.

Напомним, что в середине этой недели в Минск прибыл министр обороны России Шойгу. Визит осуществляется «для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России».

Ранее, в Беларусь прибыли псковские десантники. Они будут участвовать в совместных беларусско-российских учениях «Славянское братство-2020».

В сети опубликовали данные беларусских силовиков, которые задерживали протестующих. Власти грозят наказать всех причастных к утечке информации.