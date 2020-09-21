Крупнейшие банки мира отмывали деньги россиян

Крупнейшие мировые банки годами помогали клиентам отмывать средства. Об этом свидетельствует утечка документов о транзакциях на сумму около 2 трлн долларов.

Несколько крупнейших банков мира давали возможность своим клиентам «отмывать» деньги по всей планете, свидетельствует утечка документов о транзакциях (файлы FinCEN – специального подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США) на общую сумму примерно 2 трлн долларов, передает агентство «BBC».

В документах также говорится о том, как российские олигархи использовали западные банки, чтобы обойти введенные против них санкции США и Евросоюза.

Файлы FinCEN – это более 2500 документов, большая часть которых – отчеты, которые банки в соответствии с законом отправляли министерству финансов США с 2000 по 2017 год. В этих отчетах банки сообщают о подозрительных действиях своих клиентов, однако сами по себе эти документы не являются доказательством нарушения закона.

Документы получили журналисты «Buzzfeed», которые затем передали их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Сотни журналистов изучили огромные массивы технической документации, чтобы обнародовать часть деятельности, к которой банки не хотели бы привлекать внимание.

Отчет о подозрительной деятельности, или SAR – это пример того, как банки оформляют и передают такие сообщения о подозрительной активности. Банк заполняет форму SAR, если обеспокоен действиями любого клиента, после чего отчет отправляется в FinCEN.

Прибыль от преступной деятельности часто пытаются легализовать, выдумывая для этого различные способы. Банки же должны следить за тем, чтобы они не помогали своим клиентам отмывать деньги или перемещать финансы в обход действующих ограничений.

Согласно закону, банки должны знать, кто является их клиентом. То есть недостаточно просто подать SAR и продолжать работать с грязными деньгами клиентов, ожидая, что за проблему возьмутся государственные органы. Если у банка есть доказательства преступной деятельности своих клиентов, он должен временно остановить перемещение их денег.

«Утечка документов FinCEN» помогла понять, что банки знают об огромных потоках грязных денег по всему миру», – отмечает Фергус Шив из Международного консорциума журналистов-расследователей.

По его словам, 2 трлн долларов – но это лишь малая часть отчетов SAR, отправленных за тот период времени.

Напомним, в августе Минюст США обвинил украинского бизнесмена Игоря Коломойского в отмывании миллиардов долларов из ПриватБанка.

Коломойский обвинения отрицает и утверждает, что все инвестиции в Соединенных Штатах были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с компанией «Евраз», и с доходов других бизнесов, которые хранились в ПриватБанке.