США призывают РФ прекратить агрессию против Украины

Міжнародний день миру 2020

🇺🇦 У Міжнародний день миру ми закликаємо Росію припинити окупацію Криму, відступити з Донбасу та припинити агресію проти України.🇺🇸 On International Day of Peace, we urge Russia to end its occupation of Crimea, withdraw from the Donbas, and cease its aggression against Ukraine.

Geplaatst door U.S. Embassy Kyiv Ukraine op Zondag 20 september 2020