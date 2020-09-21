США призывают РФ прекратить агрессию против Украины

США призывают Россию уйти из Крыма и Донбасса и освободить заключенных украинцев. США подчеркнули, что поддерживают суверенитет Украины.

Соединенные Штаты призывают Россию в Международный день мира прекратить оккупацию Крыма, отступить из Донбасса и прекратить агрессию против Украины, пресс-служба посольства США в Украине.

Временный поверенный в делах США Кристина Квин заявила, что США поддерживают суверенитет Украины.

«Украинцы, как и люди во всем мире, хотят прожить свою жизнь в мире и с полным признанием своих человеческих дел», – заявила Квин.

«Пока Россия не прекратит конфликт, который она спровоцировала и поддерживает на Донбассе и полностью не выйдет из Донбасса и Крыма, украинцы не могут насладится миром, которого заслуживают», – добавила она.

Квин так же призывает Россию освободить всех украинцев, которых незаконно задержали из-за их протестов против оккупации Крыма и части Донбасса.

«Россия также должна освободить всех украинцев, которых она незаконно задержала в наказание за их мирное несогласие», – добавил Квин.

Міжнародний день миру 2020 🇺🇦 У Міжнародний день миру ми закликаємо Росію припинити окупацію Криму, відступити з Донбасу та припинити агресію проти України.🇺🇸 On International Day of Peace, we urge Russia to end its occupation of Crimea, withdraw from the Donbas, and cease its aggression against Ukraine. Geplaatst door U.S. Embassy Kyiv Ukraine op Zondag 20 september 2020

Напомним, что ранее руководительница посольства США Квин обращалась к украинцам в связи со своим назначением на должность. Она была заместительницей Уильяма Тэйлора, сложившего полномочия.