Возможный преемник Меркель требует санкции за Навального

Возможный преемник Меркель Фридрих Мерц назвал Путина ответственным за варварские военные действия российской армии и призвал ввести санкции за Навального.

Один из ведущих политиков от Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, которого считают возможным преемником Ангелы Меркель, жестко раскритиковал политику нацлидера России Владимира Путина, сообщает «Deutsche Welle».

«Этот человек и его армия бомбят больницы, детские сады, школы и дома престарелых», – заявил Мерц в видеоинтервью медиакомпании Bild, говоря о войне в Сирии.

По мнению политика, приток беженцев в Европу во многом вызван «варварскими военными действиями со стороны российской армии, за которые несет ответственность Путин».

Политик напомнил, что Сирия более 9 лет охвачена военным конфликтом между режимом президента Башара Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями. В результате военных действий погибли сотни тысяч людей, а миллионы сирийцев были вынуждены покинуть страну. Россия же оказывает поддержку режиму Асада.

Мерц также поддержал усиление курса федерального правительства в отношениях с Москвой после отравления оппозиционера Алексея Навального.

«Эскалация напряженности в двусторонних отношениях в настоящее время исходит не от Германии или от Европы, а «исключительно от России», – подчеркнул Мерц.

По мнению немецкого политика, поскольку Россия не ведет расследование этого преступления на своей территории, «пришло время задать вопрос: можем ли мы продолжать действовать так, как раньше?».

Напомним, что 10 сентября Навальный пришел в сознание и теперь может говорить. Врачи угрозы, что нет угрозы физическому и психическому здоровью оппозиционера.

Навальному стало плохо на борту самолета по пути из Томска в Москву 20 августа. Два дня Россия не давала разрешения на его перевод за границу на лечение, а 22 августа он все же был транспортирован в Германию. Российские врачи отрицали отравление Навального.

9 сентября «Die Zeit» сообщила, что результаты анализов, проведенных Институтом фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии свидетельствуют о том, что Навального отравили новым, более смертоносным видом боевого нервно-паралитического вещества «Новичок». Вероятно, он должен был умереть еще в самолете, но его удалось спасти, потому что пилот решил экстренно посадить самолет.

После того, как Навальный полностью пришел в себя, врачи ожидают, что физически он сможет восстановиться на 90%.

17 сентября Европарламент призвал остановить «Северный Поток-2» и ввести санкции из-за отравления Навального.