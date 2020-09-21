Безводный мир: жители Симферополя воруют воду у соседей

Из-за проблем водоснабжения Крыма жители Симферополя уже начали отбирать воду у своих соседей. Власти города задумались над охранной водопроводных задвижек.

Самостоятельное регулирование подачи воды может привезти к непредвиденным повреждениям сетей, заявил на заседании оперативного штаба по вопросам водоснабжения руководитель ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов, передает подконтрольный оккупантам ресурс «Новости Крыма».

«Люди видят, куда приезжают наши машины, закрывают задвижки. Потом видят, что они там открывают и начинают регулировки делать сами. Конкретно Севастопольская 25 и 29», – рассказал Баженов.

«Там есть проблема в следующем, что там трассы проложены через дома и люди, которые становятся сантехниками, они начинают в 25 доме задвижку на 29 закрывать. У людей исчезает вода, а у них вода льется на 9 этаж», – добавил он.

При этом руководитель ГУП РК «Вода Крыма» подчеркнул, что «любая самодеятельность в регулировании гидравлики сетей и без того работающих в чрезвычайном режиме, может привести к непредсказуемым последствиям».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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