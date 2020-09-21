Россия экспортирует коронавирус в Китай

В Китае коронавирус COVID-19 обнаружили на упаковке с морепродуктами из России. Всех, кто контактировал с упаковкой отравили в карантин на две недели.

Центр по контролю и профилактике заболеваний в китайской провинции Цзилинь сообщил об обнаружении коронавирус на упаковке с замороженными кальмарами из России, сообщает китайское издание «Xinhua».

Короновирус COVID-19 обнаружили во время стандартной проверки товаров, проходившей в столице провинции Цзилинь, городе Чанчунь.

Издание отмечает, что всех, кто контактировал с упаковкой, отправили на двухнедельный карантин.

Людей, которые могли купить зараженную продукцию китайские власти просит пройти тест на коронавирус.

Напомним, что в компании Microsoft заявили об обнаруженных кибератаках со стороны России, Китая и Ирана на выборы в США. Целью хакеров были штабы двух кандидатов.