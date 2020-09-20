Беларусские партизаны слили в сеть данные карателей

В сети опубликовали данные беларусских силовиков, которые задерживали протестующих. Власти грозят наказать всех причастных к утечке информации.

Оппозиционный беларусский Telegram-канал «Nexta Live» опубликовал данные 1003 сотрудников Министерства внутренних дел Беларуси, причастных к задержанию участников акций протеста. Авторы Telegram-канала сообщили, что получили информацию о силовиках «благодаря кибер-партизанам».

«Никто не останется анонимным, даже под балаклавой», – говорится в сообщении.

В обнародованной таблице указаны имена сотрудников, дни рождения, места службы и звания, адреса и номера телефонов. Насколько эта информация достоверна, пока неизвестно.

Кроме того, опубликован отдельный список, как утверждается, он содержит данные спецназовцев из подразделения «Алмаз».

Подписчиков просят сообщать, если в таблице нашли сотрудника, не причастного к задержаниям или того, кто уже не служит.

В «Nexta» отметили, что продолжат публикацию данных в случае дальнейших задержаний.

Данные выложили в сеть после того, как 19 сентября в Минске задержали 390 участниц женского марша. Потом большинство людей отпустили, около 20 человек доставили в СИЗО.

В МВД Беларуси уже отреагировали на слив данных. Пресс-секретарь Ольга Чемоданова заявила в комментарии российскому ТАСС, что ведомство имеет все средства и технологии, которые позволят установить и привлечь к ответственности причастных к утечке информации.

Напомним, что в середине этой недели в Минск прибыл министр обороны России Шойгу. Визит осуществляется «для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России».

Ранее, в Беларусь прибыли псковские десантники. Они будут участвовать в совместных беларусско-российских учениях «Славянское братство-2020».