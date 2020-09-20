Безответственный президент потребовал ответственности

Зеленский обратился к своим соратникам, призывая их не «отказываться от ответственности». Президент так же призвал «быстро исправить ошибки».

Президент Владимир Зеленский призвал членов своей команды к ответственности, ибо у них «достаточно времени, чтобы доказать свою эффективность». Глава государства написал об этом в своем Telegram-канале «Zelenskiy / Official» в воскресенье.

«Прямо и жестко хочу сказать всем своим. Заканчивайте отказываться от ответственности. Заканчивайте стелить себе соломку на случай чего-то непредвиденного. Заканчивайте готовить себе оправдание на будущее», – написал президент.

«У вас достаточно времени, чтобы доказать свою эффективность. Просто нужно работать в режиме «24/7» и постоянно доказывать людям свою полезность», – уточнил он.

Зеленский призвал «не ныть, не жаловаться, не прятаться, не возмущаться» тех, кто собирался менять страну.

«Давайте показывать людям, что мы готовы работать и бороться. Бороться за то, чтобы, вопреки традиционным сговорам, получить еще одну возможность обнулить старые «серые элиты» на местах. Это, конечно, очень трудно», – отметил глава государства.

Президент считает, что надо «быстро исправить ошибки и двигаться вперед».

Напомним, в сентябре из фракции «Слуга народа» исключили двух народных депутатов.

Нардепа Александра Юрченко исключили из фракции из-за подозрения в причастности к коррупции.

Основанием исключения Гео Лероса из фракции стало выступление с трибуны парламента, в котором нардеп раскритиковал Зеленскогои сказал, что президент «слился со старой системой». Раньше, в марте, Лерос устроил скандал публикацией так называемых «пленок Ермака».

Согласно соцопросу, рейтинг Зеленского и «Слуги народа» упал, но в то же время партия остается лидером на местных выборах.