Арахамию еще раз предупредили о потере безвиза

Украинской власти стоило бы прислушиваться к заявлениям представителей Евросоюза по поводу угроз для безвизового режима в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, написала в своем Twitterзаместитель главы делегации Европейского парламента в Комитете Ассоциации Украина-ЕС, депутат Виола фон Крамон.

Она процитировала новость «Цензор.НЕТ» и ответила Арахамии, подчеркнув, что ему следовало бы все же прислушиваться к меседжам ЕС.

«Это именно то, что я сказал вчера, мистер Арахамия. Вы можете прислушаться к этому сообщению Евросоюза, потому что последствия для вашей страны не будут хорошими», – написала фон Крамон.

That‘s exactly what I have said yesterday Mr #Арахамия . You might listen to this #EU message because the consequences for your country won’t be good: „Буду реагировать только на письма", – Арахамия о потере безвиза из-за конкурсной комиссии САП https://t.co/TCQrPfJAye https://t.co/8ShW6Q7S1Q

Ранее корреспондент издания «Цензор.НЕТ» сообщил, что глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прокомментировал заявление евродепутата Виолы фон Крамон об угрозе для безвизового режима с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«Давайте не будем обращать внимание на слухи, а на документы», – сказал нардеп.

На замечание о том, что это не слухи, а заявление немецкого евродепутата, участницы комитета по иностранным делам Виолы фон Крамон, он сказал:

«Я буду реагировать только на письма. Письма нет ни от кого. Ни от депутата, ни от парламента…», – заявил Арахамия.

«Я вам напоминаю, что у нас есть ассоциация с ЕС – там сотни, а то и тысячи документов, которые ратифицированы. Там никакого САП нет, там есть независимость антикоррупционной структуры, мы это поддерживаем и будем это соблюдать», – добавил он.

Напомним, ранее в Европарламенте заявили об угрозе безвизовому режиму Украины с Евросоюзомиз-за проводимого с явными нарушениями отбора руководителя САП.

«Украинский парламент проталкивает кандидатов, которые не имеют опыта и добропорядочности, к выбору главы Специальной антикоррупционной прокуратуры», – заявила фон Крамон.

«Власть ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейшую помощь в размере 1,3 миллиарда евро», – подчеркнула она.

While international community is occupied with #Belarus, 🇺🇦 #Ukraine government is hastily pushing candidates lacking experience & integrity to select #SAPO head. This will not fly

🇺🇦 Government is jeopardizing visa-free with the EU and further trance of €1,5 Billion assistance

— Viola von Cramon (@ViolavonCramon) September 17, 2020