«Пора бояться!»: Минфин говорит, что дефолта не будет

Министр финансов Марченко исключает возможность дефолта в Украине. Он заявил, что когда слышит такие предложения от депутатов, у него волосы встают дыбом.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что правительство Украины исключает возможность дефолта. Он рассказал об этом в интервью «Радио Свобода».

«Исключается … Я простой приведу пример. Вы живете на площадке с соседями. Вы пришли к ним однажды и говорите: одолжите мне деньги – мне нужно купить холодильник. Соседи скинулись – вы купили холодильник», – сказал Марченко.

Министр добавил, что через некоторое время вы не можете отдать всю сумму и предлагаете отдать половину.

Дефолт України виключається – глава Мінфіну Марченко | Суботнє інтерв'ю Проєкт держбюджету-2021 є реалістичним і збалансованим. Він не надутий щодо доходів, не популістський за видатками. Дефіцит його скорочується – 2022 року він становитиме 4,5%, а 2023-го – 3,5%. У цьому запевнив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода міністр фінансів України Сергій Марченко Geplaatst door Радіо Свобода op Zaterdag 19 september 2020

«Соседи говорят: ты наш сосед, хорошо, простим. И Аргентина так делала 9 раз. Как вы думаете, можно ли 9 раз обманывать своих соседей? Это нормальная практика? Я считаю, что даже один раз, если вы так сделаете, в следующий раз вам просто дверь не откроют «, – отметил Марченко.

Глава Минфина также отметил, что это не та практика, которую следует копировать и о которой стоит говорить.

«Когда об этом говорят уважаемые народные депутаты, то у меня волосы встают дыбом. Думаю: ладно, это можно сделать раз, а потом забудьте обо всем остальном лет на 5. Вам не будет никто доверять. Мы это уже проходили, кстати», – заявил Марченко.

Напомним, что министр финансов считает умеренным 6%-ный дефицит бюджета в 2021 году. Резкое сокращение дефицита в следующем году стало бы шоком для экономики.