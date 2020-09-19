«Укроборонпром» заработал почти $1 миллион на аренде

«Укроборонпром» в 2020 году заработал на аренде и продажах 21,6 млн гривен. Государственный концерн провел в 2020 году 480 аукционов.

Предприятия государственного концерна «Укроборонпром» за 8 месяцев 2020 года получили 21,6 млн гривен от аренды и продажи имущества, сообщила пресс-служба концерна.

«За 8 месяцев этого года предприятия «Укроборонпрома» заработали на прозрачной аренде и продаже имущества 21,6 млн гривен. Еще на более 10 млн гривен – успешно провели аукционы», – говорится в сообщении.

«Принятие ЗУ «Об аренде государственного и коммунального имущества» с одной стороны и отсутствие подзаконных актов к нему – с другой – заблокировали аренду госимущества в Украине минимум на полгода. И только месяц назад были приняты последние подзаконные акты, которые позволяют госпредприятиям выходить на прозрачную аренду имущества», – отмечают в сообщении.

В «Укроборонпроме» отметили, что было проведено 480 аукционов, 4 из них – по аренде имущества.

«Упомянутые четыре аукциона «Укроборонпрома» по аренде имущества не подпадают под действие Закона. Заводы «Маяк» и «Радар» не являются классическими госпредприятиями, это публичные акционерные общества», – подчеркнули в «Укроборонпроме».

«Поэтому продажи своего имущества через Прозорро. Продажи являются их собственной инициативой. Впрочем, теперь их опыт позволит концерну сделать аукционы по аренде госимущества максимально эффективными», – добавили в сообщении.

В концерне также отметили, что сегодня аренда госимущества происходит через открытые аукционы на Прозорро.Продажи.

В частности в августе, «Укроборонпром» выполнил проблемный контракт на 45 бронетранспортеров БТР-4Е, который был сорван в 2019 году и возобновлен после вмешательства президента Владимира Зеленского, сообщила пресс-служба концерна в середине августа.

Директор Харьковского конструкторского бюро имени Морозова (ХКБМ) Яков Мормиль рассказал подробности выполнения ранее сорванного контракта.

«Все 45 машин готовы и уже переданы заказчику. Часть этих новых БТР-4Е направляется в Киев – они примут участие в торжествах ко Дню независимости Украины», – заявил Мормиль.

В свою очередь заместитель генерального директора ГК «Укроборонпром» Мустафа Найем уточнил кто именно является основным заказчиком бронетехники.

«Основной заказчик нашей бронетехники – Минобороны. Мы хотели доказать военным, что способны делать качественную технику вовремя. И мы это сделали. На очереди – второй проблемный контракт: БТР для Нацгвардии», – заявил Найем.

«Его реализация была невозможна из-за того, что ХКБМ выполнял заказы для военных на максимальной производственной мощности завода. Теперь все преграды устранены, и вскоре нацгвардейцы получат первую партию машин», – отметил он.

Напомним, что в начале лета концерн «Укроборонпром» уволил президента ГП «Антонов» после проверки предприятия. Увольнение связано с проверкой комиссии, инициированной после письма СБУ.

Позже покинул должность гендиректора «Укроборонпрома» Абромавичус . Команда, пришедшая с гендиректором, продолжит работу в госконцерне.