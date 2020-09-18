Кремль продолжает снабжать свои войска на Донбассе

Командование оперативной группировки российских оккупационных войск на Донбассе продолжает наращивать боеспособность соединений и частей первого и второго армейских корпусов, сообщает пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на Главное управление разведки.

«С начала сентября через неконтролируемые Украиной участки границы из России на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях завезено железнодорожным и автомобильным транспортом около 1200 тонн горючего, шесть вагонов и более 10 грузовых автомобилей с противотанковыми минами и боеприпасами, в т.ч. для артиллерийских систем», – говорится в сообщении.

Кроме того, после капитального ремонта на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса в подразделения противника доставлено более 15 единиц боевой техники, в т.ч. 122-мм реактивные системы залпового огня «Град».

В штабе ООС в августе сообщали, что боевики устраивают позиции в Донецкой и Луганской областях.

Боевики проводили инженерное обустройство позиций в сторону украинских подразделений у Хутора Вольный с направления временно оккупированного Золотого-5 и около Новгородского с направления неподконтрольной Широкой Балки.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 15 серпня 2020 року #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 15 серпня 2020 рокуСлава Україні!14 серпня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано. Наші військовослужбовці у районах виконання завдань дотримуються режиму припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.Водночас, поблизу Авдіївки у ранковий та післяобідній час зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї. В обох випадках постріли були провокативними та не несли загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Також, минулої доби, виявлено факти інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік населених пунктів Хутір Вільний з напрямку тимчасово окупованого Золотого-5 та Новгородське з напрямку непідконтрольної Широкої Балки.Загалом, за минулу добу, українські військовослужбовці задокументували 4 ворожі порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами.Від початку поточної доби, 15 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.Наші військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.Слава Україні! Geplaatst door Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation op Vrijdag 14 augustus 2020

Напомним, что накануне Россия сама сорвала проведение инспекции ОБСЕ в Шумах. В Украине считают, что срыв российской стороной инспекции показателен и очень закономерен.

Кроме того, в преддверии местных выборов в Украине активизировались религиозные структуры находящиеся под плотным контролем российских спецслужб.